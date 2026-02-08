Mardin’de evde boğazına yabancı cisim kaçan 4 yaşındaki Ensar K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Talihsiz çocuk, gözyaşları ile toprağa verildi.

Olay dün Kızıltepe ilçesi Körsu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre evde bulunduğu sırada boğazına yabancı bir cisim kaçan çocuğun nefes alırken zorlandığını fark eden ailesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kısa sürede adrese sevk edilen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı.

SON NEFESİNİ HASTANEDE VERDİ

Talihsiz yavru hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ensar K.’nin cenazesi, Körsu Mahallesi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

