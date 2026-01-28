8 aylık bebek yatağında ölü bulundu! 'Kusmuğu boğazına kaçtı' iddiası
Nevşehir'de yatağında hareketsiz bulunan 8 aylık bebeğin öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede bebeğin kustuğu ve kusmuğunun boğazına kaçmış olabileceği değerlendiriirken; ailenin de bir gün önce bebeği hastaneye götürdüğü öğrenildi.
Nevşehir Bahçelievler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi'nde üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında; 21 yaşındaki anne Meryem Elahmed Elmusa, gece saatlerinde 8 aylık bebeği Zeynep Elahmed Elmusa'yı emzirdikten sonra beşiğine yatırdı.
KUSMUK KAÇMIŞ OLABİLİR
Yaklaşık 2 saat sonra çocuğuna bakmak isteyen anne, çocuğunu hareketsiz görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Adli tabibin yaptığı ilk muayenede bebeğin boğazına kusmuğunun kaçmış olabileceği değerlendirildi.
1 GÜN ÖNCE HASTANEYE GÖTÜRMÜŞLER
Hayatını kaybeden bebeğin son bir haftadır rahatsız olduğu ve bu nedenle ailesi tarafından 1 gün önce de hem sağlık ocağına hem de devlet hastanesi çocuk polikliniğine götürüldüğü öğrenildi.
Cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bebeğin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.