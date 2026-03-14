Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaklaşık 8 yıldır kuaförlük yapan Muhammed Mendeş, sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan "Lo Siento Wilson" akımına katılmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Bayram yoğunluğunun henüz başlamadığı sakin bir anı değerlendiren Mendeş, bir tavuğu kuaför koltuğuna oturtarak özenle tıraş etti. Ünlü "Cast Away" filmine atıfta bulunan ve sel sularında sürüklenen bir tavuğun görüntüleriyle popülerleşen akımı kendi dükkanına taşıyan esnaf, tavuğu "bayrama hazırladığını" belirterek o anları kayda aldı. Tıraş edildikten sonra temizlenerek doğal ortamına geri bırakılan tavuğun görüntüleri, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek izleyenleri gülümsetti.

