Hollanda'da bir kargo gemisinin suya indirilmesiyle oluşan dev dalga, kanal kıyısında bulunan öğrencileri adeta yuttu. Hazırlıksız yakalanan öğrencilerin metrelerce sürüklendiği anlar, 13 yaşındaki bir çocuğun kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Hollanda'nın Hoogezand kentinde bir kargo gemisinin denize indirilmesi sırasında korku dolu anlar yaşandı. Foxhol'daki Winschoterdiep Kanalı kıyısında oturan öğrenciler, geminin suya indirilmesini izlerken oluşan dev dalgaların hedefi oldu. Tsunami benzeri dalga kısa sürede kıyıya ulaşarak öğrencileri hazırlıksız yakaladı.

İzlemek için gitmişlerdi, dev dalga bir anda yuttu! Çocuklar metrelerce sürüklendi

Dr. Aletta Jacobs Koleji öğrencileri, 90 metrelik kargo gemisinin denize indirilmesini yakından takip etmek için kanal kenarında toplanmıştı. Öğrencilerden birinin kaydettiği görüntülerde, geminin suya inmesiyle birlikte güçlü bir akıntının ve dev dalgaların kıyıya doğru ilerlediği görüldü.

İzlemek için gitmişlerdi, dev dalga bir anda yuttu! Çocuklar metrelerce sürüklendi

DALGALAR ÖĞRENCİLERİ ADETA YUTTU

Dalgalar karaya vururken çimenlik alanlar sular altında kaldı. Birçok öğrenci yere savrulurken, bazıları ise kaçacak güvenli bir yer aradı. Görüntüleri çeken öğrenci de olayın başlamasından birkaç saniye sonra dalgaya kapılarak sürüklendi.

İzlemek için gitmişlerdi, dev dalga bir anda yuttu! Çocuklar metrelerce sürüklendi

Olayın ertesi günü yaşadığı korku dolu anlatan 13 yaşındaki Devin, "Neyse ki şimdi biraz kurudum" dedi. 13 yaşındaki Charomy de suyun hızla üzerine geldiğini görünce kaçmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlattı.

5 Haziran'da meydana gelen olayda ciddi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Bir öğrencinin ayak bileğini burkması ve bazı cep telefonlarının su alması dışında önemli bir hasar oluşmadığı bildirildi.

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