İran basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın mutabakat zaptının pazar günü imzalanacağı yönündeki açıklamasına karşılık, böyle bir tarihe ilişkin kesin karar bulunmadığını bildirdi. Ayrıca Trump'ın imza tarihi konusundaki ısrarının arkasında yatan sebep de açıklandı.

İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelere ilişkin hazırlanan mutabakat zaptının imzalanma süreciyle ilgili tartışmalar sürüyor.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nda yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilen “pazar günü imza” iddiasının resmi bir karşılığı olmadığı ifade edildi.

Haberde, mutabakat zaptının imzalanacağı tarihe ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmadığı vurgulandı.

'PROPAGANDA AMAÇLI OLABİLİR' İDDİASI

İran basını, Trump’ın söz konusu tarihi kendi doğum gününe denk getirme ihtimalinin bulunduğunu öne sürerek, bunun siyasi bir mesaj ya da propaganda amacı taşıyabileceğini iddia etti.

İranlı yetkililere dayandırılan değerlendirmelerde ise müzakere heyetinin imza sürecine dair herhangi bir tarih açıklamadığı belirtildi.

SÜREÇ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Haberde ayrıca, ABD ile İran arasında devam eden görüşmelerin 60 günlük müzakere süreci kapsamında sürdüğü ancak imza takviminin netleşmediği ifade edildi.

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