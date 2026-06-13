Trump'ın G7 ajandası ortaya çıktı! Hürmüz Boğazı için yeni plan
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'nde ekonomik gündemin yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu ve mayın temizleme çalışmalarını da liderlerle görüşeceği bildirildi.
- G7 Zirvesi'nde Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler önemli başlıklar arasında yer alacak ve İran ile yürütülen süreç kapsamında boğazdaki mayınların temizlenmesi görüşülecek.
- ABD'li yetkililer, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı geçiş ücreti almadan açması, ABD'nin ablukayı kaldırması ve ardından boğazın mayınlardan temizlenmesi aşamalarının gündemde olduğunu belirtti.
- Trump, zirve kapsamında Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirecek.
- ABD ile İran arasındaki görüşmeler 'oldukça güçlü ve olumlu' olarak nitelendirildi, ancak anlaşmanın ne zaman sonuçlanacağı konusunda net bir tarih verilmedi.
- NATO içindeki yük paylaşımı konusu da ele alınacak ve ittifakın geleceği ile yeni güvenlik mimarisi görüşülecek.
ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Fransa'da gerçekleştirilecek G7 Zirvesi'nde dünya ekonomisinden Orta Doğu'daki gelişmelere kadar birçok kritik başlığı liderlerle değerlendirecek.
Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin verdiği bilgilere göre, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenecek zirvede ekonomik büyüme, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, yasa dışı göç ve yapay zeka gibi küresel konular ön plana çıkacak.
HÜRMÜZ BOĞAZI GÜNDEMİN ÜST SIRALARINDA
Yetkililer, zirvede Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin de önemli başlıklardan biri olacağını açıkladı. Açıklamada, İran ile yürütülen süreç kapsamında boğazdaki mayınların temizlenmesi konusunun G7 ülkeleriyle görüşüleceği belirtildi.
ABD'li yetkililer, "İran, Hürmüz Boğazı'nı geçiş ücreti almadan açacak, biz de eş zamanlı olarak ablukayı kaldıracağız. Sonraki aşama ise boğazın mayınlardan temizlenmesi olacak" ifadelerini kullandı.
Yetkililer ayrıca, mayın temizleme operasyonlarının yalnızca ABD tarafından değil, G7 ülkelerinin desteğiyle de yürütülebileceğini belirtti.
ORTA DOĞU TRAFİĞİ YOĞUN OLACAK
Trump'ın zirve kapsamında Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle de bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.
ABD ile İran arasında devam eden görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan yetkililer, müzakerelerde gelinen noktayı 'oldukça güçlü ve olumlu' olarak nitelendirdi. Ancak anlaşmanın ne zaman sonuçlanacağı konusunda net bir tarih vermekten kaçındılar.
NATO MESAJI
Yetkililer ayrıca NATO içindeki yük paylaşımı konusuna da değinerek, temmuz ayında yapılacak zirvede ittifakın geleceği ve yeni güvenlik mimarisinin ele alınacağını ifade etti.
Trump'ın G7 Zirvesi'nin sona ermesinin ardından 17 Haziran'da ABD'ye dönmesi bekleniyor.