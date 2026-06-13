ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'nde ekonomik gündemin yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu ve mayın temizleme çalışmalarını da liderlerle görüşeceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Fransa'da gerçekleştirilecek G7 Zirvesi'nde dünya ekonomisinden Orta Doğu'daki gelişmelere kadar birçok kritik başlığı liderlerle değerlendirecek.

Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin verdiği bilgilere göre, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenecek zirvede ekonomik büyüme, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, yasa dışı göç ve yapay zeka gibi küresel konular ön plana çıkacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI GÜNDEMİN ÜST SIRALARINDA

Yetkililer, zirvede Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin de önemli başlıklardan biri olacağını açıkladı. Açıklamada, İran ile yürütülen süreç kapsamında boğazdaki mayınların temizlenmesi konusunun G7 ülkeleriyle görüşüleceği belirtildi.

ABD'li yetkililer, "İran, Hürmüz Boğazı'nı geçiş ücreti almadan açacak, biz de eş zamanlı olarak ablukayı kaldıracağız. Sonraki aşama ise boğazın mayınlardan temizlenmesi olacak" ifadelerini kullandı.

Yetkililer ayrıca, mayın temizleme operasyonlarının yalnızca ABD tarafından değil, G7 ülkelerinin desteğiyle de yürütülebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump

ORTA DOĞU TRAFİĞİ YOĞUN OLACAK

Trump'ın zirve kapsamında Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle de bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

ABD ile İran arasında devam eden görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan yetkililer, müzakerelerde gelinen noktayı 'oldukça güçlü ve olumlu' olarak nitelendirdi. Ancak anlaşmanın ne zaman sonuçlanacağı konusunda net bir tarih vermekten kaçındılar.

NATO MESAJI

Yetkililer ayrıca NATO içindeki yük paylaşımı konusuna da değinerek, temmuz ayında yapılacak zirvede ittifakın geleceği ve yeni güvenlik mimarisinin ele alınacağını ifade etti.

Trump'ın G7 Zirvesi'nin sona ermesinin ardından 17 Haziran'da ABD'ye dönmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası