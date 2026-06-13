Washington'ın İran ile savaşı tamamen bitirecek tarihi bir anlaşmaya hazırlandığını doğrudan Netanyahu'ya tebliğ eden Trump, İsrail liderinin tüm itirazlarını görmezden gelerek 'Anlaşma bu. Bu savaşı sona erdirme zamanı geldi' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.

Axios'un haberine göre Netanyahu'yu doğrudan arayan Trump, İsrail liderinin duymak istemediği o kararı tebliğ etti.

ABD, birkaç gün içinde İran ile savaşı tamamen bitirecek tarihi bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor.

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TRUMP NETANYAHU'YA NE DEDİ?

Trump, Netanyahu’nun tüm itirazlarını görmezden gelerek "Anlaşma bu. Harika bir anlaşma ve bu savaşı sona erdirme zamanı geldi” ifadesini kullandı. Siyasi kariyerini İran’da bir "rejim değişikliği" ve Tahran’ın tamamen askeri olarak çökertilmesi stratejisi üzerine kuran Netanyahu ABD basınına göre büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Gazeteci Barak Ravid "Netanyahu, Trump'ın yanında savaşa girdiğinde, sonun böyle olacağını hayal etmemişti." dedi.

TRUMP SON ANDA DURDURDU, İSTİHBARAT AKIŞINI KESTİ

Axios’un aktardığı arka plan bilgilerine göre, bu hafta başında İran ile askeri gerilim zirveye tırmanmışken Netanyahu, İran’ın kalbi sayılan enerji altyapılarına ve petrol tesislerine yönelik büyük bir hava harekatı planlamıştı ancakTrump tarafından son anda kesin bir dille bloke edildi.

O günden bu yana Washington'ın İran ile yürüttüğü gizli müzakerelerin tamamen dışında bırakılan Netanyahu, Trump’ın ne yaptığını öğrenebilmek için Washington’daki müttefikleri üzerinden çaresizce istihbarat toplamaya çalıştı. Perşembe günü Trump'ın sosyal medyadan "anlaşmaya varıldığını" iddia eden paylaşımı ise Tel Aviv'de tam anlamıyla şoke etti.

Bir saat sonra gelen telefonda ise Netanyahu’nun, Trump’ın iradesini ve anlaşmayı imzalamasını engelleyemeyeceğini anladığı için fazla direnç gösteremediği aktarıldı. ABD’li yetkililer, "Bibi muhtemelen bu trenin kalktığını ve bunu durduramayacağını idrak etti" yorumunda bulundu.

İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI: "BAĞIMSIZ HAREKET ETME YETENEĞİMİZİ KORUYORUZ"

Kamuoyu önünde Trump’ı doğrudan karşılarına almaktan çekinen ancak arka planda büyük bir öfke ve şüphe duyan İsrail kabinesinde çatlak sesler de yükselmeye başladı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Cuma günü yaptığı açıklamada, Trump'ın "Amerikan çıkarlarına dayalı" bir anlaşma peşinde olduğunu kabul etmekle birlikte şu meydan okumayı savurdu:

"İsrail, İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek adına tek taraflı ve bağımsız hareket etme yeteneğini her koşulda korumaktadır ve tüm askeri planlamasını buna göre sürdürecektir. Müttefikimizden beklentimiz, İran’ın nükleer programı, füzeleri ve terörist vekilleriyle ilgili ortak ilkelerimizi savunmasıdır."

Katz’ın çıkışının arkasında, anlaşmanın Lübnan’ı da kapsayan genel bir ateşkesi barındırması yatıyor. İsrail askeri kanadı, Trump yönetiminin Hizbullah’a karşı yürüttükleri operasyon özgürlüğünü kısıtlayacağından ve her askeri adımda Washington’dan icazet talep edileceğinden ciddi endişe duyuyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK İRAN PANELİ

Cuma sabahı İran devlet medyasının, "anlaşma uyarınca Tahran’a hemen milyarlarca dolarlık sıcak para akışı sağlanacağını" duyurması Tel Aviv’deki alarm durumunu en üst seviyeye çıkardı. Panik halinde Beyaz Saray’ı arayan İsrailli yetkililere Washington’dan teselli gibi bir açıklama geldi. Üst düzey ABD'li yetkililer, İran medyasının haberi çarpıttığını belirterek, "Anlaşmanın tüm şartlarını gördüklerinde ve herhangi bir ekonomik fayda sağlanmadan önce İranlıların nükleer taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiği şartını anladıklarında İsrailliler de rahat edecek" diyerek Tel Aviv'i yatıştırmaya çalıştı.

GÜNEY LÜBNAN İŞGALİ ANLAŞMAYI HAVAYA UÇURABİLİR

Masadaki en dinamik risk sahada, Güney Lübnan'da saklı. İsrail ordusu halen Güney Lübnan’ın büyük bir bölümünü fiilen işgal altında tutuyor ve Hizbullah ile sınır hattındaki çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Beyaz Saray brifinginde, Hizbullah’ın İsrail’e roket atmaya devam etmesi ya da İran’ın bölgeye silah sevk etmesi halinde anlaşmanın tamamen kadük kalacağı uyarısı yapıldı.

ABD basını ayrıca "Netanyahu için, belirlediği hedefleri gerçekleştirmeden savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı imzalamak, stratejik ve siyasi açıdan büyük bir darbe olacaktır." şeklinde değerlendirmeyi paylaştı.

CBS: ABD, İRAN'IN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMUNU TAŞIMA PLANI HAZIRLIYOR

ABD'li yetkililere göre Washington, nükleer anlaşma halinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun bulunması, güvenli hale getirilmesi ve ülke dışına taşınmasına yönelik acil durum planlarını değerlendiriyor.

Ön taslaklara göre operasyon, ABD birlikleri ve diğer kurumların desteğiyle Enerji Bakanlığı uzmanlarının İran’daki zenginleştirilmiş uranyumu tespit etmesi, güvenli hale getirmesi ve ülke dışına taşımasını öngörüyor.

Yetkililer, henüz operasyonun onaylanmadığını ve tartışmaların rutin askeri planlamanın bir parçası olduğuna vurgu yaptı.

CNN: ABD ORDUSU İRAN'DA URANYUM İÇİN KARA HAREKATINA HAZIRLANIYORDU, TRUMP DURDURDU

CNN'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre de ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Florida'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezine giderek burada, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ele geçirilmesi için bu ülkeye kara kuvvetleri gönderilmesi planlarını dinledi.

Kaynaklar, toplantının çok acil yapıldığını ve Caine'in bu nedenle Brüksel'deki NATO toplantısından hızlıca 19 Mayıs'ta ülkesine döndüğünü belirterek, bu toplantıların bu kadar üst düzeyde yapılmasının kara operasyonuna ne kadar yaklaşıldığını gösterdiğini kaydetti.

Caine'in daha sonra söz konusu kara harekatı planı hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini aktaran kaynaklar, bunun İran'ın şiddetli misillemesine yol açabileceği, savaşı uzatabileceği ve küresel ekonomiyi daha da kargaşaya sürükleyebileceği uyarıları üzerine Trump'ın operasyonu durdurma kararı aldığını ileri sürdü.

Kaynaklara göre Trump, çok sayıda ABD askeri kaybı konusunda da endişesini dile getirdi.

"İRAN URANYUM DEPOLARINI MÜHÜRLEDİ, MAYINLAR DÖŞEDİ"

Ayrıca İran'ın, ABD'nin uranyuma el koyması endişesiyle uranyum depolarını mühürlediği ve depoların girişine mayınlar döşediği öne sürüldü.

CNN'e konuşan kaynaklar, İranlı yetkililerin kasıtlı olarak depolara giden tünelleri de patlattığını aktardı.

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