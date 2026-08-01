İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirilecek programlar nedeniyle bazı yollar 14 gün boyunca trafiğe kapalı olacak. Valilik kapatılacak yolları ve alternatif güzergahı paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek programlar kapsamında bugünden itibaren 3-10 Ağustos hariç 16 Ağustos'a kadar kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İŞTE KAPATILACAK YOLLAR

Bu kapsamda saat 12.00'den program bitimine kadar sahil kuzey ve güney yan yollardan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı, Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı Miting Alanı ile Yenikapı İDO arasındaki iç kısımda kalan tali yol kapalı olacak.

Alternatif güzergah olarak sahil, Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

METRO SEFERLERİNE YENİ DÜZENLEME

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise seferlere ilişkin yapılan düzenleme paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Yolcularımız, 1-16 Ağustos tarihleri arasında (3 ve 10 Ağustos günleri hariç) Yenikapı Festival Park Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek 5. İstanbul Festivali kapsamında;

- M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

- M1B Yenikapı-Kirazlı

- M2 Yenikapı-Hacıosman

- M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

- M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve

- M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hatlarımızda seferlerimiz 00.30'a kadar uzatılmıştır.

M4 ve M5 hatlarımızda trenlerimiz Marmaray'ın son seferini karşılayacak şekilde hareket edecektir."

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