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Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir içecek fabrikasında 2 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ortaya çıkan görüntülerde büyük gürültüyle yaşanan patlama ve 2 kişinin savrulduğu o anlar anbean yer aldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı. Patlamanın kesin çıkış nedeni, devam eden incelemelerin ve bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

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