Batı Afrika ülkesi Mali'nin terörle mücadelede operasyonel kabiliyetini artırmak amacıyla Türkiye'den tedarik ettiği Bayraktar AKINCI TİHA'lar Sevare kentindeki resmi törenle ordu envanterine katılarak sahadaki yerini aldı.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki savunma sanayii ve askeri işbirliği derinleşmeye devam ediyor.

Batı Afrika ülkesi Mali, ordusunun terörle mücadele ve operasyonel kabiliyetlerini artırmak amacıyla Türkiye'den tedarik ettiği yeni Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Araçlarını (TİHA) düzenlenen resmi törenle envanterine kattı.

Afrika ülkesi Bayraktar AKINCI için özel tören düzenledi! Terör odaklarının korkulu rüyası olacak

DEVRİTESLİM TÖRENİ

Yeni AKINCI TİHA'ların teslimatı, Mali'nin stratejik öneme sahip Sevare kentinde gerçekleştirildi. Savunma ve Gaziler Bakanı nezdinde görev yapan Bakan Delegesi Tümgeneral Oumar Diarra liderliğindeki askeri heyetin katıldığı törende platformlar, Mali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Elise Jean Dao üzerinden Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Alou Boï Diarra’ya devredildi.

Afrika ülkesi Bayraktar AKINCI için özel tören düzenledi! Terör odaklarının korkulu rüyası olacak

Mali askeri makamları, bu hamlenin ülkenin savunma altyapısını modernleştirme ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığının açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Afrika ülkesi Bayraktar AKINCI için özel tören düzenledi! Terör odaklarının korkulu rüyası olacak

SAHADA OYUN DEĞİŞTİREN MİLLİ GÜÇ: BAYRAKTAR AKINCI

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çift motorlu Bayraktar AKINCI TİHA, 1.500 kilogram faydalı yük kapasitesi ve 40 bin feet servis tavanıyla öne çıkıyor. 24 saati aşan havada kalış süresi, gelişmiş AESA radarı ve uydu haberleşme (SATCOM) yeteneği sayesinde AKINCI, geniş coğrafi alanlarda kesintisiz istihbarat, gözetleme ve hassas güdümlü mühimmatlarla taarruz görevlerini başarıyla yürütüyor.

Afrika ülkesi Bayraktar AKINCI için özel tören düzenledi! Terör odaklarının korkulu rüyası olacak

Daha önce envanterine Bayraktar TB2 ve AKINCI sistemlerini katan Mali ordusu, yeni teslimatlarla birlikte sahadaki operasyonel üstünlüğünü artırmayı ve terör odaklarına karşı etkinliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

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