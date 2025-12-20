Bir dönem Osmanlı’nın akıncı süvarileri düşman hatlarının derinliklerine baskın düzenlerken, bugün aynı coğrafyada Türkiye’nin yüksek teknoloji ürünü insansız hava araçları sahada dengeyi değiştiriyor. Türk savunma sanayiinin yüksek irtifa–uzun havada kalış kabiliyetine sahip Akıncı SİHA’ları, kısa sürede Mali ordusunun terörle mücadelesinde en kritik unsurlardan biri haline geldi. Afrika basınında yer alan değerlendirmelere göre Akıncı, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren cihatçı gruplara karşı yürütülen operasyonlarda Mali Silahlı Kuvvetleri’nin (FAMa) sembol platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Uzun menzilli gözetleme kapasitesi, sürekli hava üstünlüğü ve nokta hassasiyetindeki vuruş kabiliyeti sayesinde Akıncı, sahadaki operasyonel planlamayı kökten değiştirdi. Afrika basınına göre Mali, altı adet Akıncı İHA için Baykar ile sözleşme imzalamıştı. Yaklaşık 210 milyon dolarlık anlaşma, Mali askeri yönetiminin en sıkı korunan dosyaları arasında yer aldı.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE BELİRLEYİCİ AKTÖR Akıncı’ların Mali’ye kazandırılmasıyla birlikte, Türkiye’nin Afrika’daki savunma etkisi daha da güçlendi. Baykar üretimi İHA’lar, daha önce TB2’lerle farklı coğrafyalarda elde edilen operasyonel başarıların ardından yeni bir sahada daha etkinlik göstermeye başladı. Afrika basını, Baykar ile Bamako arasında gizli yürütülen İHA anlaşmasının ardından Akıncı SİHA’larına talebin her geçen gün arttığını yazdı.

TÜRK İHA’LARI OYUNU DEĞİŞTİRİYOR Afrika semalarında Türk İHA’larının varlığı, sahadaki dengeleri Ankara lehine yeniden şekillendirdi. Diğer yandan Fas, Cezayir ve Ruanda’nın ardından bu kez Afrika’nın en büyük ülkelerinden Nijerya, Baykar üretimi Bayraktar TB2 için karar aşamasına geldi. Abuja yönetimi, terörle mücadelede yeni bir sayfa açmak için rotasını Türkiye’ye çevirdi.

BOKO HARAM’A KARŞI TÜRKİYE HAMLESİ Nijerya merkezli HumAngle’a konuşan Zamfara Eyaleti Valisi Bello Matawale, ülkede yıllardır kanlı saldırılarla gündeme gelen Boko Haram tehdidine karşı Türk SİHA’larının devreye alınacağını duyurdu.

SAHADA KANITLANMIŞ GÜÇ Bayraktar TB2’lerin PKK ile mücadelede, Libya, Karabağ ve Suriye sahalarında gösterdiği başarı, Nijeryalı güvenlik çevrelerinde yakından takip ediliyor. Düşük maliyet, yüksek isabet oranı ve sahada kendini kanıtlamış performans, Ankara’yı Abuja’nın doğal ortağı haline getirdi.

TÜRKİYE, ÇİN’İ GERİDE BIRAKTI Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) ve CNAS verileri,ne dikkat çeken Afrika basını, Türkiye’nin son beş yılda Afrika’ya en fazla silahlı drone satan ülke olduğunu yazdı. Baykar imzalı TB2’ler, hem NATO standartları, hem de hızlı teslimat avantajı sayesinde Çin’i geride bıraktı.

