Aydın'da evlerinde bıçaklanmış halde bulunan 80 yaşındaki Çakaloğlu çifti için ekipler harekete geçti. Daha önce kapıda herhangi bir zorlama olmadığı tespit edilirken cinayetin işlendiği ev ve çevresi didik didik incelendi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşanan çifte cinayet, kentte korkuya neden oldu.

Dehşet verici olay, Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki müstakil dubleks bir evde meydana geldi. Bir süredir anne ve babasından haber alamayan ve doktor olduğu öğrenilen oğulları, 80 yaşındaki Ahmet ve Nuran Çakaloğlu'nu kontrol etmek için eve gitti.

Kapıyı açıp içeri giren evlat, anne ve babasını kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'da yaşlı çift evlerinde hunharca katledilmişti! Polis yeniden olay yerinde

DEFALARCA KEZ BIÇAKLANMIŞLAR

Yapılan kontrollerde, Ahmet ve Nuran Çakaloğlu’nun vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaşlı çiftin cenazeleri, olay yerindeki çalışmaların ardından morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Olayın ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir çalışma başlattı. Cinayetin üzerinden günler geçmesine rağmen ekipler delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Ev ve çevresinde güvenlik çemberi oluşturulurken, kapı ve demir korkuluklar üzerinde parmak izi araması yapıldı.

Ayrıca evin çevresi ile karşısındaki boş arazide dedektörlerle tarama gerçekleştirildi. Ekipler, olayı aydınlatacak yeni bulgulara ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

