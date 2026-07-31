Ukrayna İHA'larının rafinerileri vurması üzerine Hindistan'dan kendi işlenmiş petrolünü satın almaya başlayan Rusya, iç piyasada benzin üretiminin son 20 yılın dip noktasına gerilemesiyle bu kez Fas ve Kazakistan'dan da acil yakıt ithalatı başlattı.

Ukrayna'nın son aylarda yoğunlaştırdığı insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırıları sonucunda petrol rafinerilerinde ağır hasar oluşan Rusya, iç piyasada patlak veren benzin krizini aşmak için acil önlemleri devreye soktu.

Temel yakıt üretim kapasitesi son 20 yılın en düşük seviyesine gerileyen Moskova yönetimi, yurt içi piyasayı dengeleyebilmek amacıyla Fas, Hindistan ve Kazakistan’dan deniz ve demiryolu vasıtasıyla benzin ithal etmeye başladı.

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FAS VE HİNDİSTAN'DAN DENİZ YOLUYLA SEVKIYAT, KAZAKİSTAN'DAN 'İNSANİ YARDIM' BENZİNİ

Sektör kaynakları ve denizcilik verilerine göre, Fas'ın Tanca Limanı'ndan yüklenen yaklaşık 30 bin ton AI-92 tipi benzin taşıyan Panama bayraklı tanker, Rusya'nın Arktik bölgesindeki Murmansk Limanı'na ulaşarak tahliye işlemlerine başladı. Tedarikçi firmanın Lukoil olduğu belirtilen sevkiyatla birlikte Fas, kriz sürecinde Rusya'ya benzin tedarik eden üçüncü ülke oldu.

Moskova yönetimi daha önce de Hindistan'dan deniz yoluyla benzin ithalatı başlatmış, Temmuz ayı sonunda Hint rafinerilerinden alınan yakıtı taşıyan ilk gemi Murmansk bölgesine yanaşmıştı. Öte yandan Kazakistan’daki Kondensat tesisinden demiryolu üzerinden yaklaşık 10 bin ton benzin Rusya’ya sevk edilirken, Astana yönetiminin "insani yardım" kapsamında toplamda 50 bin tonluk benzin satışına onay verdiği kaydedildi.

İÇ PİYASADA SATIŞLARA KISITLAMA

Temmuz ayı başında yoğunlaşan dron saldırıları nedeniyle Rusya’nın günlük benzin üretimi, yaz aylarındaki ortalama tüketim seviyesinin yüzde 65’ine kadar geriledi. Ülke genelinde pek çok bölgede benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken yerel makamlar yakıt satışlarına kısıtlamalar getirmek zorunda kaldı.

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın Temmuz ortasında iç piyasayı istikrara kavuşturmak adına petrol ürünleri ithalatına başlanacağını duyurmasının ardından Rusya, Belarus ve Kazakistan'dan yapılan ithalatı artırırken yurt dışına benzin ihracatını da tamamen yasakladı.

KENDİ PETROLÜNÜ BENZİN OLARAK GERİ SATIN ALIYOR

Moskova’nın yaşadığı bu tarihi çıkmaz, Haziran ayında Hindistan ile başlayan tersine enerji trafiğini akıllara getirdi. Ukrayna'nın kamikaze İHA'larla petrol altyapısını felç etmesinin ardından 11 saat dilimine yayılan ağır bir yakıt kıtlığıyla boğuşan Rusya, kendi sattığı ham petrolü işletip Hindistan’dan deniz yoluyla benzin olarak geri satın almaya başlamıştı.

İşin ironik tarafı Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle ithalatının yarısından fazlasını Rus ham petrolüne ayıran New Delhi yönetiminin, işlediği bu petrolü benzin haline getirip iki dev tankerle Moskova'ya geri satması krizin boyutunu ifşa etmişti.

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