Manisa'nın Salihli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı motosiklette plaka sahteciliği tespit edildi. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye toplam 782 bin 719 lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet 3 ay süreyle trafikten men edildi.

Olay, Kurudere Caddesi üzerindeki Hamidiye Camisi mevkiinde meydana geldi.

"DUR" İHTARINA UYMADI, KAÇARKEN MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekipleri, durumundan şüphelendikleri 45 R 6876 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düştü.

BANTLA PLAKAYI DEĞİŞTİRMİŞ!

Yapılan incelemede motosikletin plakasında sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. Plakadaki "P" harfinin bant kullanılarak "R" harfine, "0" rakamının ise "8" rakamına dönüştürüldüğü belirlendi. Motosikletin asıl plakasının ise 45 P 6076 olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün alkollü olduğu, ayrıca sürücü belgesinin daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı geri alındığı tespit edildi.

Plakadaki bant oyunu polisten kaçmadı! Sonu 782 bin liralık cezayla bitti

782 BİN 719 LİRA CEZA!

Sürücüye; "dur" ihtarına uymamak, resmi plakada değişiklik yapmak (plaka sahteciliği), alkollü araç kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 782 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Kuralları hiçe sayan sürücünün kullandığı motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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