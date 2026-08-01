Üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, KYK (Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvuru takvimine çevrildi. Eğitimlerini şehir dışında sürdürecek binlerce öğrenci, başvuru tarihlerinin duyurulmasını bekliyor. Peki, takvim belli oldu mu? KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, yurt başvurusu nasıl yapılacak?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK (Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvuru takvimi de öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Öğrenimlerini farklı şehirlerde sürdürecek adaylar, başvuru tarihlerini içeren resmi duyurunun yayımlanmasını bekliyor. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine barınma imkanı sağlayacak GSB KYK yurtları için başvuru tarihleri resmi hesaplar üzerinden paylaşılacak.

Gözler yeni dönem KYK yurt başvuru takviminde! KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim döneminde KYK yurt başvuruları, 2 Eylül saat 10.00'da başlamış, 6 Eylül saat 23.59'da sona ermişti. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmıştı.

Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, artık yıl öğrencileri ile ikinci üniversitesini okuyacak adayların başvuruları ise yükseköğretim kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ayrı bir takvimle kabul edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde KYK yurt başvurularının eylül ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Haberle İlgili Daha Fazlası