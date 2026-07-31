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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, baba Mehmet A.'ya ait dükkanın satışı yüzünden kardeşler arasında çıkan anlaşmazlık taşlı sopalı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Tahir A. ile kardeşi İsmail A.'nın dükkana giderek iş yerinin izinsiz satılamayacağını söylemesi üzerine 4 kardeş arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavgada yaralanan Ali A., Kamil A. ve Tahir A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan o şiddet dolu anlarla ilgili inceleme başlatıldı.

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