Antalya'da 'yüksek sesle müzik yayını' nedeniyle 839 bin TL ceza uygulanan işletmenin ortağı ses sitemini belediyenin önünde yaktı. Sistemin üzerine benzin dökerek yakan şahıs "Sorun olan şeyi çözdük, aldık ateşe verdik. Kendileri de rahatlasın biz de rahatlayalım" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin ortağı olduğunu belirten kişi, üç yıl içerisinde iki kez yüksek sesle müzik yayını gerekçesiyle yazılan 839 bin liranın üzerindeki cezaya tepki amaçlı, otomobille getirdiği ses sistemini çalışanlarıyla birlikte araçtan indirip üzerine benzin dökerek ateşe verip kayda aldı.

Belediye görevlilerinin yangın tüpleriyle müdahale sonucu alevler söndürülürken, belediyeden yapılan açıklamada , "Gürültü seviyesinin yasal sınır değerleri aştığı yeniden tespit edilmiş ve aynı fiili 3 yıl içerisinde ikinci kez tekrarlaması nedeniyle işletmeye 839 bin 018 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Yediği 839 bin liralık ceza sonrası ses sistemini ateşe verdi! Belediye önünde benzin döküp yaktı

Olay bugün öğle saatlerinde yaşandı. Manavgat ilçesinde işletme sahibi Burhan Doğan, araçla getirdiği ses sistemlerini belediyenin önüne atıp üzerine benzin döktü.

Personel maaşını ödeyemediğini ve 840 bin TL ceza uygulandığını söyleyen Doğan, benzin döktüğü ses sistemlerini ateşe verdi. Olay sırasında kısa süreli panik yaşanırken, belediye görevlileri tarafından alevlere yangın tüpüyle müdahale edildi.

Yediği 839 bin liralık ceza sonrası ses sistemini ateşe verdi! Belediye önünde benzin döküp yaktı

Burhan Doğan, belediyenin yüksek sesle müzik yayını yapıldığı gerekçesiyle işletmesine uyguladığı idari para cezasına tepki göstermek amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti. Doğan, "Sorun olan şeyi çözdük, aldık ateşe verdik. Kendileri de rahatlasın biz de rahatlayalım" dedi.

Burhan Doğan ,ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yediği 839 bin liralık ceza sonrası ses sistemini ateşe verdi! Belediye önünde benzin döküp yaktı

"AYNI FİİLİN ÜÇ YIL İÇİNDE İKİNCİ KEZ TEKRARLADI"

Manavgat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen eylemin kamu düzenini ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, daha önce ilgili birimler tarafından defalarca denetlenen işletme hakkında yasal işlemler ve idari yaptırımlar uygulandığı belirtilerek, "Çeşitli ekipmanların ateşe verilmesi nedeniyle ciddi bir yangın tehlikesi yaşanmış, çevrede bulunan vatandaşlarımızın ve belediye personelimizin can güvenliği riske atılmıştır. Belediye ekiplerimiz ve ilgili kurumlar tarafından derhal müdahale edilerek yangının büyümesi engellenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yediği 839 bin liralık ceza sonrası ses sistemini ateşe verdi! Belediye önünde benzin döküp yaktı

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki; eylemi gerçekleştiren işletme hakkında belediyemiz, tamamen yürürlükteki mevzuat ve ilgili kurumların yönlendirmeleri doğrultusunda görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmiştir. Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yazısı doğrultusunda 31.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen gürültü denetiminde, işletmenin yasal sınır değerlerin üzerinde gürültü oluşturduğu tespit edilmiş ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 232 bin 264 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca son iki yıl içerisinde söz konusu işletme hakkında gürültü nedeniyle 4 adet CİMER başvurusu, 13 adet Manavgat Belediyesi Halk Masası başvurusu ve 1 adet ALO 181 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şikâyet hattı başvurusu yapılmıştır. Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler üzerine belediyemiz ekipleri tarafından denetimler titizlikle sürdürülmüş, son olarak 01.07.2026 tarihinde yapılan kontrollerde de işletmenin gürültü seviyesinin yasal sınır değerleri aştığı yeniden tespit edilmiş ve aynı fiili 3 yıl içerisinde ikinci kez tekrarlaması nedeniyle işletmeye 839 bin 018 TL idari para cezası uygulanmıştır. Tüm bu süreç açıkça göstermektedir ki, Manavgat Belediyesi hiçbir kişi ya da işletmeye karşı keyfi bir uygulama içerisinde olmamış; vatandaşlarımızdan gelen şikâyetleri değerlendirerek, ilgili mevzuatın kendisine yüklediği görev ve sorumlulukları kanunlar çerçevesinde yerine getirmiştir. Bugün belediye hizmet binamız önünde gerçekleştirilen ve kamu güvenliğini tehdit eden bu eylem asla kabul edilemez. Olayla ilgili gerekli tutanaklar düzenlenmiş olup, eylemi gerçekleştiren kişi ve olayla bağlantısı bulunan diğer kişiler hakkında tüm hukuki ve cezai süreçler başlatılmıştır. Manavgat Belediyesi olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini korumak adına görevimizi hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Haberle İlgili Daha Fazlası