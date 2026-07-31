Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına karşı ekiplerin mücadelesi aralıksız sürüyor. Aydın'ın Çine ve Balıkesir'in Gömeç ilçelerinde alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, Antalya'da iki yangın söndürüldü ve kontrol altına alındı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde ise ormanlık alana düştüğü belirtilen yabancı cismin ardından çıkan yangına müdahale sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı hava ve kara unsurlarının tam kapasite görev yaptığını açıkladı.

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede kritik saatler yaşanıyor. Aydın ve Balıkesir'de ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütürken, bazı mahalleler tedbir amacıyla tahliye edildi. Antalya'daki iki yangında kontrol sağlanırken, Kastamonu'da ormanlık alana düştüğü belirtilen yabancı cismin ardından çıkan yangına müdahale sürüyor.

Balıkesir-Gömeç

🟥BALIKESİR - GÖMEÇ / AYVALIK | YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan orman yangını Ayvalık'a kadar yayıldı. Bölgede şimdiye kadarki en kapsamlı müdahalelerden biri yürütülüyor.

Yangına 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 850 personel ve 55 orman gönüllüsü ile müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınında alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri tamamen yandı. Yangında 2'si itfaiye, biri orman personeli olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Risk altında bulunan Ayvalık'a bağlı Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Müdahale sırasında 2 itfaiye personeli, 1 orman çalışanı ve 1 kişi yaralandı. Alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aydın-Çine

🟥AYDIN - ÇİNE | 5 EV ZARAR GÖRDÜ, 30 EV TAHLİYE EDİLDİ

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşıt mevkisinde başlayan orman yangını ikinci gününde de devam ediyor. Gece boyunca sürdürülen müdahale, günün ilk ışıklarıyla birlikte daha da yoğunlaştırıldı.

Türkiyenin dört bir yanında yangın alarmı! İşte orman yangınlarından tüm gelişmeler

Yangına çevre illerden gelen ekiplerin de katılımıyla 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.

Aydın-Çine

Alevler nedeniyle Kavşıt Yaylası'nda 5 ev hasar gördü, 30 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Risk altındaki 4 mahallede bulunan hayvanlar da güvenli bölge olarak belirlenen Çine Canlı Hayvan Pazarı'na nakledildi.

Kastamonu - Cide

🟥KASTAMONU - CİDE | YABANCI CİSMİN ARDINDAN PATLAMA VE YANGIN

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı İlyasbey köyü Kaledoruğu mevkisinde ormanlık alana düştüğü belirtilen kimliği henüz belirlenemeyen bir cismin şiddetli patlamaya yol açmasının ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale devam ederken güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

Ekipler, yangına neden olan cismin ne olduğunun belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.

Antalya - Seydikemer

🟩ANTALYA - SEYDİKEMER SEYDİKEMER | YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Orman yangınlarına karşı mücadelemiz gece gündüz demeden sürüyor. Hava-kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızla birlikte sahada yürüttüğümüz etkin ve kesintisiz mücadele sonucunda; Muğla Seydikemer yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Mersin Gülnar-Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarında ise mücadelemiz son alev sönene kadar sürecek. Yeşil vatanımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız" ifadelerini kullandı.

Antalya-Serik

🟩ANTALYA - SERİK | SERA VE MEZARLIĞA SIÇRAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Serik ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle seralara ve Egeler Mezarlığı çevresine kadar yayıldı.

İtfaiye, orman ekipleri ve belediye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da ilaçlama motorlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Türkiyenin dört bir yanında yangın alarmı! İşte orman yangınlarından tüm gelişmeler

Yangın kontrol altına alınırken yaklaşık 100 dönüm otluk alan ile ağaçlar zarar gördü, bazı seralarda da hasar oluştu.

🟩ANTALYA - AKSEKİ | ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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📌TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, devam eden yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada hava araçlarının sabahın ilk ışıklarıyla yeniden göreve başladığını duyurdu.

Açıklamada, Aydın'ın Çine ve Balıkesir'in Gömeç ilçelerindeki yangınlara havadan müdahalenin yoğunlaştırıldığı belirtilerek, "Yeşil Vatan'ımızı yangınlara karşı havadan ve karadan korumak için tüm gücümüzle sahadayız." ifadelerine yer verildi.

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