Harran Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, alımlar sonrasında 406 sözleşmeli personel Harran Üniversitesi bünyesinde istihdam edilecek. Peki, Harran Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, adaylarda aranan şartlar neler?

Harran Üniversitesi tarafından alımı yapılacak 406 personel alımı için yazılı ilan paylaşıldı. Yayımlanan ilanda sürece dair bilgilendirmeler yer aldı. Adaylar, yayımlanan kılavuzdaki esaslara göre başvuruda bulunabilecek. Peki, başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

HARRAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, e-Devlet üzerinden “Harran Üniversitesi Rektörlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden 31 Temmuz 2026 - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Harran Üniversitesi 406 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

5) KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

6) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7) Başvuracak adaylardan lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2024 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve lise mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak

Haberle İlgili Daha Fazlası