İstanbul Ambarlı Limanı’nda düzenlenen operasyonda, Çin bayraklı bir gemide piyasa değeri yaklaşık 2,1 milyar TL olan 3 ton uyuşturucu hammaddesi (pregabalin) ele geçirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve teknik takip ile kontrollü teslimat yöntemiyle derinleştirilen operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin önemli bilgiler verdi.

ÇİN BAYRAKLI GEMİDE UYUŞTURUCU

Bakan Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğünün koordineli çalışmaları sonucu Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemide bulunan konteynerde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYAR TL

Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği tespit edilen konteynerde, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması halinde ciddi tehdit oluşturan 3 ton pregabalin maddesinin ele geçirildiğini kaydeden Gürlek, ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olarak değerlendirildiğini ifade etti.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Gürlek, "Uyuşturucu maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaşılması amacıyla kontrollü teslimat ve teknik takip işlemleri gerçekleştirilmiş; olayda kullanılan tır muhafaza altına alınmış, 3 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştur. Suç ağının bütünüyle deşifre edilmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerinde bulundu.

Bakan Gürlek, paylaşımını, "Teknolojinin sağladığı bütün imkânları kullanarak suçun izini sürecek; gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz." ifadeleriyle tamamladı.

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