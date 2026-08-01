2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile evlenen Berfu Yenenler'in üçüncü bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmış, ancak ünlü isim 12 haftalık hamileliğinin ardından bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Yaşadığı acı nedeniyle bir süre sosyal medyadan uzak kalan Yenenler, günler sonra yeni bir paylaşım yaparak takipçilerine seslendi.

Magazin dünyasının yakından takip edilen çiftlerinden Eser ve Berfu Yenenler, özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Üçüncü çocuklarını bekleyen çift, yaşadıkları gebelik kaybıyla büyük üzüntü yaşamıştı. Berfu Yenenler'in son paylaşımı, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

Miss Turkey 2015 yarışmasında dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında Eser Yenenler ile dünyaevine girdi. Aynı yıl ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına alan çift, 2021'de dünyaya gelen ikinci oğullarına ise Mete adını verdi.

Bebeğini kaybeden Berfu Yenenler günler sonra sessizliğini bozdu! Zor günlerini anlattı

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK SORUSUNA "KISMET" DEMİŞTİ

Berfu Yenenler, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda üçüncü çocuk planlarıyla ilgili soruya "Kısmet" cevabını vermişti.

Eser Yenenler ise kalabalık aile hayalini dile getirerek, "Allah kısmet ederse çok çocuklu bir aile olmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

HAMİLELİK İDDİASINI DOĞRULADI

Geçtiğimiz haftalarda Berfu Yenenler'in üçüncü bebeğine hamile olduğu yönündeki iddialar magazin gündemine yansımıştı. İddialar karşısında sessizliğini koruyan Yenenler, yaptığı açıklamayla hem hamile olduğunu hem de bebeğini kaybettiğini duyurdu.



Bebeğini kaybeden Berfu Yenenler günler sonra sessizliğini bozdu! Zor günlerini anlattı

"12 HAFTANIN SONUNDA HAMİLELİĞİM SON BULDU"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Berfu Yenenler, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir gözlerden uzaktaydık. Bazılarınız sebebini tahmin etti, bazılarınız ise çıkan haberlerden öğrendi. Yanlış bilgilerin önüne geçmek için bu açıklamayı yapıyoruz."

Yenenler, açıklamasının devamında, "Hamileydim ancak çok zor geçen ve komplikasyonlarla mücadele ettiğimiz 12 haftanın sonunda hamileliğim son buldu. Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz" dedi.

Ünlü isim, çocukları Kuzey ve Mete'nin yaşananlardan habersiz olduğunu belirterek, "En kısa zamanda daha sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden buluşuruz. Desteğiniz çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Bebeğini kaybeden Berfu Yenenler günler sonra sessizliğini bozdu! Zor günlerini anlattı

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yaşadığı kaybın ardından sosyal medyaya ara veren Berfu Yenenler, takipçilerinden gelen "İyi misin?" mesajlarının ardından yeniden paylaşım yaptı.

"AĞUSTOS HEPİMİZE İYİ GELSİN"

Toparlanmaya başladığını belirten Yenenler, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Kendimi 1 Ağustos'a hazırlamıştım. Hadi ağustos hepimize iyi gelsin. Yaralarımızı sarsın, sarmalasın. Bu süreçte mesajlarınız resmen beni iyileştirdi. Ben de sizi çok özledim. Ağustosta arayı kapatalım. Bugün hem neler olduğunu anlatırım hem de yavaş yavaş yeniden kavuşuruz."

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