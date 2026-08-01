Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferiyle ilgili çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Mısırlı yıldızla herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını belirten Doğan, bordo-mavililerin transfer çalışmalarının sürdüğünü ve yeni sezon öncesinde kadroya 2-3 takviye daha yapılabileceğini açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran Muhammed Salah transferi iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

A Spor ekranlarında konuşan Doğan, Liverpool'un Mısırlı yıldızıyla ilgili ortaya atılan haberleri kesin bir dille yalanlarken, bordo-mavili kulübün transfer planlaması, yeni sezon hedefleri ve kadro yapılanmasına dair önemli mesajlar verdi.

Trabzonspor cephesinden Muhammed Salah açıklaması: Onu görmek istiyorum

"BÖYLE BİR ANLAŞMA YOK"

Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olacağı yönündeki iddialara açıklık getiren Ertuğrul Doğan, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Doğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bir sürü bir şey konuşuluyor. Böyle bir anlaşma yok. Yarın Trabzon'a uçuş planlaması zaten yok. Böyle bir planlaması olsa basına, taraftara bilgi verilir. Böyle bir şey yok. Salah dünyanın bildiği, çok profesyonel, çok başarılı, Premier Lig'in en kariyerli oyuncularından biri. Salah'ı kim istemez? Bizimle böyle bir anlaşma yok. Altına basarak söylüyorum. Böyle bir anlaşma yok."

Trabzonspor cephesinden Muhammed Salah açıklaması: Onu görmek istiyorum

"ARAL ŞİMŞİR SÜRECİ TRABZONSPOR'UN ÇIKARLARI İÇİNDİ"

Daha önce Aral Şimşir transferiyle ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Doğan, transfer süreçlerinde kulübün menfaatlerini ön planda tuttuklarını söyledi.

"Ben Trabzonspor'un çıkarlarını korumak durumundayım. Aral'a 25-30 isteniyordu. Biz çıkıp 'Aral'ı çok istiyoruz, olmazsa olmaz' diyecek halimiz yok. Bu bir pazarlamadır. Bizim her kelimeye dikkat etmemiz gerekiyor. O dönem Trabzonspor'un çıkarları öyle konuşmamızı gerektiriyordu, öyle konuştuk."

Trabzonspor cephesinden Muhammed Salah açıklaması: Onu görmek istiyorum

"SALAH KONUSUNDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Muhammed Salah ile herhangi bir temas kurulup kurulmadığı yönündeki soruya da cevap veren Doğan, transfer konusunda spekülasyon oluşturmak istemediğini belirtti.

"Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Taraftarımızı anlamıyorum. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu görmek istiyor, ben de istiyorum. Çok profesyonel, kariyer olarak zirve yapmış bir oyuncu. Şu an itibarıyla anlaşma vs. yok. Yarın için Trabzon'a böyle bir planlama yok. Transferle ilgili gelişme olunca açık açık bilgilendiriyorum. Şu an böyle bir anlaşma yok."

Trabzonspor cephesinden Muhammed Salah açıklaması: Onu görmek istiyorum

YENİ SEZON İÇİN 2-3 TAKVİYE DAHA GÜNDEMDE

Transfer çalışmalarına da değinen bordo-mavili kulübün başkanı, teknik direktör Fatih Tekke ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek kadroya birkaç takviye daha yapılabileceğinin sinyalini verdi.

"Ne kadar gerekiyorsa o kadar takviye yapacağız. Çok önemli gençlerimiz var. Sene içerisinde herkes görecek. Biz içeride görüyoruz durumu. Takım içerisinde kolej havası var. Bu sadece genç oyuncularla yürüyebileceğin yol değil. Türkiye, Avrupa, kupa çok uzun yol. Yetenekli gençlerle tecrübeli isimlerin birleşeceği bir ekip istiyoruz. Fatih Hoca ile günde 3-4 defa bu konuyu konuşuyoruz. Bir yol haritası var, eksiksiz gidiyoruz. 2-3 takviye daha olabilir. Hocamız ne diyorsa, Trabzonspor taraftarını en mutlu edecek şekilde yerine getirmek istiyoruz."

Trabzonspor cephesinden Muhammed Salah açıklaması: Onu görmek istiyorum

HEDEF ZİRVE YARIŞI

Yeni sezon hedeflerine ilişkin de konuşan Doğan, Trabzonspor'un yeniden şampiyonluk yarışının içinde yer alacak bir kadro oluşturmak istediğini söyledi.

"Herkesin aklında ne olduğunu biliyorum, bizim de aklımızda aynı şey var, zirve yarışı. Geçen sezon yapılanmanın ilk yılıydı. İlk yılda kupa aldık. Başarı her zaman şampiyonluktur ama hocamızın, oyuncularımızın çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Tüm Avrupa'nın dikkatini çeken satışlar yaptık. Yeni sezon öncesinde biz tüm eksiklerimizi giderip zirve yarışının içinde olacak kadro kurmak istiyoruz. Bu sadece sahada olacak iş değil. Hep beraber toplanacağız. Zirve yürüyüşü tek başına yönetimin ya da Fatih Hocanın yapacağı iş değil, camianın yapacağı iş. Camiayı birleştirmek için elimizden geleni yapacağız."

Trabzonspor cephesinden Muhammed Salah açıklaması: Onu görmek istiyorum

"ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPACAĞIZ"

Trabzonspor'un kuruluş ve şampiyonluk yıl dönümüne de değinen Ertuğrul Doğan, kamuoyuyla önemli gelişmeler paylaşacaklarını belirtti.

"Yarın şampiyonluğumuzun 50. yılı, kuruluşumuzun 59. yılı. İnşallah önemli açıklamalar da yapacağız. Transfer değil, ticari konularla alakalı."

Trabzonspor cephesinden Muhammed Salah açıklaması: Onu görmek istiyorum

"GELİŞME OLURSA TARAFTARIMIZI BİLGİLENDİRECEĞİZ"

Transfer sürecinde her açıklamanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Doğan, kulübün resmi açıklamaları dışında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Transfer olarak sizi anlıyorum ama başkan olarak her kelimemize dikkat etmemiz gerekiyor. Belli oyuncuları getirmek için belli duruşu, belli davranış şeklini yapmak gerekiyor. Biz de şu anda başkan olarak yapmaya çalıştığımız şey bu. İnsanların odak noktasını biliyorum, herhangi bir anlaşma yok, planlanan bir seyahat yok. Gelişme olduğu anda camiamızı, taraftarlarımızı bilgilendireceğiz."

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