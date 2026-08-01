Premier Lig'in iki devi sezon öncesi hazırlık maçında Avustralya'da karşı karşıya geldi. Sandro Tonali'nin ilk golünü attığı mücadelede Tottenham, 10 kişi kalmasına rağmen Richarlison'un uzatma dakikalarında kaydettiği golle Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in iki güçlü temsilcisi Chelsea ile Tottenham, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avustralya'da karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan Londra derbisinde kazanan, uzatma dakikalarında bulduğu golle Tottenham oldu.

Tottenham, Chelseayi uzatmada yıktı! Londra derbisinde son sözü Richarlison söyledi

TONALI PERDEYİ AÇTI, RICHARLISON UZATMADA GALİBİYETİ GETİRDİ

Tottenham, 17. dakikada yeni transferi Sandro Tonali'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gole Chelsea'nin yanıtı gecikmedi. Maviler, yalnızca dört dakika sonra Estevao'nun golüyle skora denge getirdi. İlk yarının kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

İkinci yarıda iki ekip de pozisyonlar üretmesine rağmen uzun süre skor değişmedi. Mücadelenin kırılma anı ise uzatma dakikalarında yaşandı. 90+2. dakikada ceza sahasında oluşan fırsatı iyi değerlendiren Richarlison, topu ağlara göndererek Tottenham'a 2-1'lik galibiyeti getiren gole imza attı.

Tottenham, karşılaşmanın 49. dakikasında Kevin Danso'nun gördüğü kırmızı kart sonrası mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Eksik kalmasına rağmen oyundan kopmayan Londra ekibi, son dakikalarda bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Tottenham, Chelseayi uzatmada yıktı! Londra derbisinde son sözü Richarlison söyledi

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Hazırlık maçında iki takımın yeni transferleri de ilk 11'de forma giydi. Tottenham'da Andrew Robertson, Jan Paul van Hecke ve Sandro Tonali maça ilk 11'de başlarken, Chelsea'nin yeni transferlerinden Marco Palestra da teknik ekibin ilk tercihleri arasında yer aldı.

Özellikle Tonali, attığı golle yeni takımındaki performansına olumlu bir başlangıç yaptı.

Tottenham, Chelseayi uzatmada yıktı! Londra derbisinde son sözü Richarlison söyledi

SIRADAKİ RAKİPLER JUVENTUS VE GETAFE

Chelsea, sezon öncesi hazırlıklarına 5 Ağustos'ta Serie A temsilcisi Juventus karşısında devam edecek.

Tottenham ise 8 Ağustos'ta İspanya LaLiga ekibi Getafe ile karşı karşıya gelerek yeni sezon öncesindeki son hazırlıklarını sürdürecek.

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