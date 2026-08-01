Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda N'Golo Kante transferi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ertan Torunoğulları'na sitem eden Yıldırım, Kante transferiyle ilgili "Adamla bir anlaşma yapmışsınız, Allah yani. Hiç kimse onu almaz." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bir önceki yönetime N'Golo Kante transferi üzerinden yüklenen Aziz Yıldırım, Ertan Torunoğulları'na seslendi. Yıldırım, "Ertan Torunoğlu oradan konuşuyor. Medya konuşuyor, yazıyor. Kante'yi satacakmışız. Aldığımız paraya satın hadi bakalım! Yetkiyi verdim size, hadi. Bugüne kadar Fenerbahçe ne kadar harcamışsa o kadar parayı getirin. Diğer borcu da alacak takıma havale edin." dedi.

Aziz Yıldırım'dan Ertan Torunoğulları'na Kante resti! "Hiç kimse onu almaz"

"Adamla bir anlaşma yapmışsınız, Allah yani." diyen Aziz Yıldırım, Kante ile ilgili şöyle devam etti:

"Hiç kimse onu almaz. 5 milyon euro imaj hakkı vermişsiniz. İmaj hakkını verirken de, eğer bir yerden kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe Kulübü, 5 milyon euro imajı karşılayacak. Yapmayın Allah aşkına, konuşturmayın. Biz ancak sizden satmak için yardım istersek kamuoyuna açıklayın. Ama şimdi size yetki verdim. İstediğiniz yazıyı yazın, ben imzalayacağım. Böyle konuşarak oyuncuları kamuoyunun önüne atıyorsunuz."

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