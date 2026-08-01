Her yıl milyonlarca kişinin ilgiyle takip ettiği Perseid meteor yağmuru, gelecek ay boyunca gökyüzünü hareketlendirecek. Gece saatlerinde görülebilecek meteorlar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Hava koşullarının elverişli olması halinde karanlık gökyüzü, bu görsel şöleni izlemek için ideal bir ortam yaratacak. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman?

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, bir kez daha gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturmaya hazırlanıyor. Gökyüzü meraklıları, gece yarısından sonra saatte yaklaşık 60 ila 80 meteoru çıplak gözle izleme fırsatı bulacak. Yaz mevsiminin sağladığı olanaklar ve Perseid gök taşı yağmuru gibi dikkat çekici gök olayları sayesinde Kuzey Yarım Küre’de geceleri birçok göz, gökyüzündeki bu açık hava sergisini takip ediyor olacak.

Görsel şölen için geri sayım sürüyor... Perseid meteor yağmuru ne zaman?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

17 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan yağmur, 12-13 Ağustos gecelerinde en yoğun dönemini yaşayacak.

Yeni ayın oluşmasıyla birlikte, hava koşullarının elverişli olması halinde karanlık gökyüzü, bu görsel şöleni izlemek için ideal bir ortam yaratacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞACAK?

Meteor yağmurları, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesi boyunca ilerlerken kuyruklu yıldızların ya da asteroitlerin geride bıraktığı toz, buz ve taş parçacıklarıyla dolu bölgelere girmesi sonucu oluşur. Bu parçacıklar yüksek hızla atmosferimize girerek yanar ve gökyüzünde parlayan izler bırakır. Perseidler, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının izlerini taşır ve saniyede yaklaşık 60 km hızla gökyüzünde süzülür. Karanlık bir gökyüzünde saatte 100’den fazla meteor görülebilirken Ay dolunay evresine yakın olacağından bu yıl zirve gecelerinde sayı saatte 10 civarına düşebilir.

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