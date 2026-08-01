Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen ve her sene ortalama 750 bin kişinin geldiği "Kapadokya Balon Festivali" kapsamında, Kapadokya semalarını renklendiren figürlü sıcak hava balonları, binlerce turisti Göreme'ye çekti. Balonları izlemek isteyen ziyaretçiler nedeniyle Göreme-Avanos yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, gökyüzündeki görsel şölen hayran bıraktı.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 7. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali başladı. Türkiye ile birlikte 10 ülkeden gelen 35 farklı figürlü sıcak hava balonu, festivalin ilk gününde Kapadokya semalarını renklendirerek ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Kapadokya'ya 750 bin kişilik akın! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

PEŞ PEŞE HAVALANDILAR

Göreme Uçuş Sahası'nda gün doğumuyla başlayan etkinlikte, birbirinden farklı figürlerdeki sıcak hava balonları peş peşe havalanırken, peribacaları üzerinde oluşan renk cümbüşü yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. Festival kapsamında akşam saatlerinde ise Paşabağları Ören Yeri'nde ışık gösterileri gerçekleştirilecek.

Kapadokya'ya 750 bin kişilik akın! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kapadokya'nın dünyanın en önemli sıcak hava balonu destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, festivalin bölgenin uluslararası tanıtımına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Kapadokya'ya 750 bin kişilik akın! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

359 BALON, 409 PİLOT GÖKYÜZÜNDE

Kapadokya'da halen 30 ruhsatlı işletme, 359 sıcak hava balonu ve 57'si kadın olmak üzere 409 pilotun faaliyet gösterdiğini ifade eden Kök, meteorolojik şartlara bağlı olarak bölgede yılda ortalama 224 gün uçuş gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

Kapadokya'ya 750 bin kişilik akın! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Vali Kök, 2026 yılında bugüne kadar 111 uçuş gününde 314 bin 187 ziyaretçinin sıcak hava balonu deneyimi yaşadığını belirterek, bu verilerin Kapadokya'nın sürdürülebilir turizm potansiyelini ve uluslararası cazibesini ortaya koyduğunu ifade etti.

Kapadokya'ya 750 bin kişilik akın! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

GÖKYÜZÜNDE RENK CÜMBÜŞÜ

13 firmanın katılımıyla düzenlenen festivalde gökyüzünde 35 özel şekilli balon ve 35 pilotun gösteri uçuşları gerçekleştireceğini belirten Kök, uluslararası katılımın BalonFest Kapadokya'nın dünya çapındaki bilinirliğini ve marka değerini her geçen yıl daha da güçlendirdiğini söyledi.

Kapadokya'ya 750 bin kişilik akın! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Balonları izlemek için bölgeye gelen turistler, Göreme-Avanos yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu.

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