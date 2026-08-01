ABD Başkanı Donald Trump, Kanada planını rafa kaldırdığını açıklamasının hemen ardından rotasını yeniden Grönland'a çevirdi. Trump'ın, 2029'da görev süresi dolmadan adanın operasyonel olarak ABD kontrolüne gireceğini öne sürmesi Avrupa'da alarm zillerini çaldırdı.

Geçtiğimiz aylarda Kanada’yı işgal etme fikrinden "Kral Charles" faktörü nedeniyle geri adım attığı ortaya çıkan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Danimarka’ya bağlı yarı özerk Grönland adası için tarih verdi.

TRUMP’TAN CANLI YAYINDA İTİRAF: "HAKLI ÇIKACAKSINIZ, GRÖNLAND BİZİM OLACAK"

Muhafazakar yayın organı Real America’s Voice programında konuşan Steve Gruber’ın, "Siz görevden ayrılmadan önce Grönland’ın operasyonel kontrolümüz altına gireceğini tahmin ediyorum" sözlerine cevap veren Trump, iddianın arkasında durdu.

Ocak 2029’da görev süresi dolacak olan Trump, "Haklı olacaksınız. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Grönland bizim açımızdan önemli, onların açısından değil… Bu bahsi oynamalısınız" ifadelerini kullanarak adanın ABD kontrolüne gireceğini öngördü.

Trump, Kral Charles'a verdiği sözü unuttu: Görev sürem bitmeden Grönland'ı alacağız

"BİZ ALMAZSAK RUSYA VEYA ÇİN ALACAK"

Trump, Grönland'ı ele geçirme ısrarını "ulusal güvenlik" gerekçesiyle savunuyor. ABD Başkanı, stratejik konumu ve zengin yeraltı kaynaklarıyla dikkat çeken adayı kendilerinin kontrol etmemesi durumunda, küresel rakipleri olan Rusya veya Çin’in bölgede hakimiyet kuracağını öne sürüyor.

Hatırlanacağı üzere Trump, Ocak ayında Danimarka ve Avrupai müttefiklerini Grönland'ın satışı konusunda anlaşmaya zorlamak için yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmiş, ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yapılan görüşmelerin ardından söz konusu kararını askıya almıştı.

İŞGAL FİKRİNİ "KRAL CHARLES" ENGELLEMİŞTİ

Trump'ın Grönland çıkışı, geçtiğimiz aylarda İngiliz basınına sızan "Kanada'yı ilhak etme" planlarını yeniden gündeme getirdi.

Kraliyet yazarı Robert Hardman'ın kaleme aldığı kitapta, Trump’ın ABD-Kanada sınırını 50 mil yukarı çekme, Grönland'ı ele geçirme ve Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma niyetinin nasıl rafa kaldırıldığı detaylarıyla yer almıştı.

"KANADA'NIN HÂLÂ BİR KRALI MI VAR?"

Hardman ile Florida'da yaptığı görüşmede Kanada’nın D-Day operasyonundaki tarihi ortaklığına değinen İngiliz yazar, ABD’den diğer ülkelere gelecek askeri veya siyasi bir hamlenin Kral Charles’ı derin bir üzüntüye boğacağını belirtmişti.

Kanada'da hâlâ sembolik olarak Kral Charles'ın devlet başkanı sayıldığını öğrenen Trump'ın bu duruma oldukça şaşırdığı ve "Hâlâ Kral'ı tanıyorlar mı?" sorusunu sorduğu aktarılmıştı. Trump, Kanada'nın başında bir Kral olduğu sürece bu ülkeden vazgeçmek zorunda kaldığını şu sözlerle kabul etmişti:

"200 yıllık bir geçmişleri var ve tüm o 'Ah, Kanada' şeyi... Bununla üç buçuk yılda baş edemezsin. Sanırım bu (işgal) gerçekleşmeyecek."

Trump, Kral Charles'a verdiği sözü unuttu: Görev sürem bitmeden Grönland'ı alacağız

"TRUMP YANILIYOR"

Trump'ın, Kral Charles ile yaşanan diplomatik dengeler nedeniyle Kanada defterini kapatıp Grönland'a odaklanması Avrupa'da "egemenlik ihlali" tartışmalarını yeniden tırmandırdı. Grönland Başbakanlığı ve Danimarka hükümeti "Grönland'ın geleceğine sadece Grönland ve Danimarka karar verebilir" açıklamasını yinelerken, finans ve tahmin piyasaları da Trump'ın hedefini gerçekçi bulmuyor.

Polymarket verilerine göre Trump'ın 2027'den önce Grönland'ı alma ihtimali sadece yüzde 4 olarak fiyatlanırken, 2029'a kadar ABD'nin yeni bir toprak parçası ilhak etme ihtimali ise yüzde 22 seviyesinde kalıyor.

NELER OLMUŞTU?

Trump’ın Grönland’ı ele geçirme tehditleriyle tırmanan gerilimi düşürmek ve NATO’da yaşanabilecek bir kopuşu engellemek adına son dört aydır Washington’da kapalı kapılar ardında en az beş gizli zirve yapıldı.

Ele geçirilen belgelere göre Washington, adada Amerikan askerlerinin süresiz olarak kalmasını garanti altına alacak bir "sonsuza kadar" maddesini dayatırken, stratejik yatırımlar üzerinde de "fiili veto hakkı" talep etti.

Amerikan yönetiminin egemenlik haklarını ağır şekilde ipotek altına alan talepleri karşısında köşeye sıkışan Grönlandlı diplomatlar ise "Bu şartlarda gerçek bir bağımsızlık imkansız, bayrağımızı yarıya indirsek de olur" sözleriyle duruma isyan etti.

"SONSUZA KADAR" MADDESİ

Gizli belgelere göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun en üst düzey danışmanlarından Michael Needham’ın yürüttüğü müzakerelerde Washington, askeri taleplerini Grönland'ın gelecekteki bağımsızlık senaryolarına göre tasarladı. ABD, Grönland Danimarka'dan ayrılıp tamamen bağımsız bir devlet olsa dahi, Amerikan ordusunun adadaki varlığını ucu açık biçimde uzatacak kalıcı bir savunma maddesini kabul ettirmeye çalıştı.

Bununla da yetinmeyen Amerikan heyeti, görüşmeleri askeri sınırların dışına taşıyarak adada yapılacak tüm büyük ölçekli küresel yatırım ve altyapı projelerinde Washington'a doğrudan veto yetkisi verilmesini istedi. Rusya ve Çin gibi ülkelerin tamamen bölgeye sızmasını engellemek isteyen Trump yönetimi karşısında Danimarka tarafı egemenlik ihlali gerekçesiyle taviz vermedi.

PENTAGON SAHAYA İNDİ: YENİ ÜS NOKTALARI İNCELENİYOR

Müzakere masasında bu baskılar sürerken, askeri kanat kutup buzlarının erimesiyle jeopolitik bir rekabet arenasına dönen Arktik bölgesindeki genişleme planlarını fiilen hızlandırdı. Kuzey Amerika Havacılık Savunma ve ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Gregory Guillot, Grönland’ın Alaska ve Kanada'daki tesislerle birbirine bağlı bir radar zincirinin merkez üssü olacağını doğruladı.

General Guillot, bölgede dönüşümlü görev yapacak Özel Harekat askerleri için derin su limanına ihtiyaç duyduklarını iletti.

Pentagon, kısa süre önce de bir Deniz Piyade subayını Grönland'ın güneyindeki Narsarsuaq kasabasına göndererek İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma eski askeri havaalanı, liman ve konaklama tesislerinde yerinde incelemeler yaptırmıştı

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