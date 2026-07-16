Grönland açıklarında yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki dev buzdağı yolculuğunu sürdürüyor. Uzmanlar, deniz buzundan tamamen ayrılan dev kütlenin artık daha kırılgan hale geldiğini ve önümüzdeki günlerde parçalanabileceğini belirtti.

Grönland açıklarında sürüklenen dev buzdağı, uzmanların yakın takibinde. Yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğindeki dev buz kütlesinin, Grönland'ın güney kıyılarına doğru ilerlemeye devam ettiği açıklandı.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü (DMI), Nioghalvfjerds Buzulu'ndan kopan ve bugüne kadar yaklaşık 1200 kilometre yol alan "masa tipi" buzdağının yolculuğunu sürdürdüğünü duyurdu.

ARTIK DAHA SAVUNMASIZ HALDE

DMI Buz Haritalama Uzmanı Hans Henrik Light, dev buzdağının uzun süre deniz buzuyla birlikte hareket ettiğini ancak artık tamamen ayrıldığını belirterek, bu durumun buz kütlesini dış etkenlere karşı daha savunmasız hale getirdiğini ifade etti.

Uzmanlara göre dev buzdağının önümüzdeki günlerde parçalanarak daha küçük buz kütlelerine ayrılması bekleniyor.

Light, 3 ila 6 kilometre büyüklüğündeki buzdağlarının iki ila üç yılda bir görülen doğal oluşumlar arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası