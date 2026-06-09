Donald Trump yönetiminin, İngiltere’nin bölgedeki egemenliğini devretme planlarını askıya almasının ardından, Chagos Adalarını Mauritius’tan satın almaya yönelik bir plana yöneldiği öne sürüldü. Mauritus, aynı zamanda Çin ile müttefik bir ülke.

ABD Başkanı Donald Trump ada sevdasından vazgeçmiyor. İngiltere’den gelen haberlere göre Trump’ın Chagos Adalarını satın alma konusundaki hamlesi, İngiliz yetkilileri devre dışı bırakıp, Diego Garcia askerî üssünün kontrolünü doğrudan teminat altına almayı ve tek başına kontrol etmeyi hedefliyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için adaların öncelikle egemen bir statüye kavuşması ve ABD’nin satın alma müzakerelerini doğrudan Mauritius ile yürütmesi gerekiyor. Adaların Çin’in müttefiki olan Mauritius’a verilmesi hâlinde casusluk faaliyetlerine zemin hazırlanabileceği yönünde endişe taşıdığı kaydedildi.

İRAN’IN FÜZE GÖNDERDİĞİ YER

İsrail-ABD ile savaşın başlamasından bu yana İran, adaların bulunduğu ortak askeri üsse yönelik birden fazla saldırı girişiminde bulundu. Mart ayı sonlarında düzenlenen bu saldırılardan biri, bir ABD savaş gemisi tarafından engellenmişti. İngiltere, mart ayında ABD’ye, bu ortak üssü kullanarak İran’ın füze rampalarını vurma izni vermişti. ABD’nin Chagos Adalarını satın alma ihtimalini gündeme getirmesi, şubat ayının sonundan bu yana devam eden ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ortasında gerçekleşti.

Haberle İlgili Daha Fazlası