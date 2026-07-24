İspanya'da aşırı sıcaklar ve kontrol altına alınamayan orman yangınları nedeniyle Sanchez hükümeti ulusal düzeyde "acil durum" ilan etti. Başkent Madrid ve çevresini tehdit eden alevler yüzünden kriz yönetimi askeri birimlere devredilirken, İspanya ve Fransa genelinde yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, başkent Madrid ve komşu vilayet Ávila'da kontrolden çıkan yangınlar üzerine alarm seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını duyurdu. Bölgede üç büyük yangının hala kontrol altına alınamadığını bildiren yetkililer, kriz yönetimini Askeri Acil Durum Birimi'ne (UME) devretti.

Madrid ve çevresindeki yerleşim yerlerinin doğrudan tehdit altında olması sebebiyle yaklaşık 10 bin sivil bölgeden güvenli alanlara tahliye edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm devlet imkanlarının Avila, Leon, Toledo ve Madrid bölgelerindeki alevleri söndürmek için seferber edildiğini belirterek halka "azami dikkat ve tedbir" çağrısında bulundu.

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GÜNEY AVRUPA ALEV ALEV: FRANSA'DA DA BİNLERCE KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

İspanya'da meteoroloji kurumu Aemet'in Murcia bölgesinde 44,7 derece ile rekor sıcaklık kaydetmesi yangınların yayılma hızını artırdı. Yıl başından bu yana İspanya'da küre dönen alan 125 bin hektarı aşarken, benzer bir felaket tablosu Fransa'da da yaşanıyor.

Fransa’nın güneybatısındaki turistik Bordeaux ve Arcachon Körfezi bölgelerinde başlayan yangınlar nedeniyle 18 bin 800’den fazla turist ve yerel halk tahliye edildi. 24 saat içinde 3 bin 700 hektardan fazla alanı kül eden yangınla 800’e yakın itfaiyeci ve yangın söndürme uçakları mücadele ediyor.

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AKDENİZ'DE SICAKLIK REKORU: "AVUSTRALYA VE KALİFORNİYA SENARYOSU" UYARISI

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi verilerine göre, Avrupa Birliği genelinde bu yıl yanan alan miktarı 254 bin hektarı aşarak son 20 yılın ortalamasının üzerine çıktı.

Aşırı sıcak dalgasıyla birlikte Akdeniz deniz yüzeyi sıcaklığının normal ortalamaların 5 derece üzerine çıktığını belirten uzmanlar, kuraklık ve kırsal alanların terk edilmesiyle biriken kuru bitki örtüsünün yangınları "devasa felaketlere" dönüştürdüğü konusunda uyardı. Lleida Üniversitesi uzmanı Víctor Resco de Dios, Avrupa'daki yangın rejiminin artık Kaliforniya ve Avustralya'da görülen küresel boyuttaki felaket senaryolarına yaklaştığını ifade etti.

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