İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gelecek hafta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. İsrail basınında, buluşmanın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ekibi tarafından engellenmeye çalışıldığı yönündeki iddialar dikkat çekerken, perde arkasında İran dosyasının bulunduğu öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, resmi temaslarda bulunmak üzere gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'a gideceği açıklandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Netanyahu, pazartesi günü Washington'a hareket edecek. Programı çerçevesinde Trump ile görüşecek olan Netanyahu'nun ayrıca Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine de katılacağı bildirildi.

"JD VANCE ÖNÜNE GEÇMEK İSTEDİ" İDDİASI

Ziyaret öncesinde İsrail basınında yer alan iddialar ise diplomasi kulislerini hareketlendirdi. Haberlere göre ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ekibinin, Trump ile Netanyahu arasında planlanan görüşmenin gerçekleşmemesi için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Söz konusu iddialarda, Netanyahu'nun Trump üzerinde özellikle İran politikası konusunda daha sert adımlar atılması yönünde baskı kurmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Resmi makamlardan ise bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Trump ile Netanyahu'nun görüşmesinde Orta Doğu'daki son gelişmeler, İran'a yönelik politikalar ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin ele alınması bekleniyor.

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