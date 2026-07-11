Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun seçimleri kaybedeceğini düşünmesi halinde Lübnan'a yönelik saldırıları artırarak çatışmaları İran'ı da kapsayacak daha geniş bir savaşa dönüştürebileceğini öne sürdü.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yaklaşan genel seçimler öncesinde siyasi çıkarları doğrultusunda bölgedeki askeri gerilimi tırmandırabileceğini iddia etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Barak, Netanyahu'nun Ekim 2026'da yapılması planlanan genel seçimleri kaybedeceğini düşünmesi halinde Lübnan ve İran hattında tansiyonu yükseltebilecek adımlar atabileceğini savundu.

Barak, "Netanyahu'nun seçimlerden birkaç gün önce kaybedeceğini anlaması halinde Nebatiye'deki hedeflere saldırı talimatı vermesi muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMALAR İRAN'LA SAVAŞA DÖNÜŞÜR"

Bu senaryoda Hizbullah'ın insansız hava araçlarıyla karşılık vereceğini öne süren Barak, İsrail ordusunun da Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef alabileceğini belirtti. Barak, "Böylece çatışmalar Hizbullah'la sınırlı kalmaz ve İran'la savaşa dönüşür" değerlendirmesinde bulundu.

"KAYBEDECEĞİNİ ANLADIĞI ANDA..."

Eski başbakan ayrıca Netanyahu'nun seçim sürecini sekteye uğratabilecek girişimlerde bulunabileceğini iddia ederek, "Netanyahu kaybedeceğini anladığı anda seçimleri baltalamak için son derece tehlikeli adımlar atmaktan çekinmez. Seçim günü oy sayım merkezlerine yönelik provokatif baskın girişimlerine tanıklık edebiliriz" dedi.

Öte yandan İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da daha önce yaptığı açıklamada Netanyahu'nun seçim hesapları doğrultusunda askeri bir adım atabileceği uyarısında bulunmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası