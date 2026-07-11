Voleybol Milletler Ligi'nde Japonya karşısında aldığı galibiyetle finallere katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü haftadaki son maçına çıkıyor. Filenin Sultanları'nın Tayland karşılaşmasının yayın bilgileri ve maç saati voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında başarılı performansını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek üst üste sekizinci kez çeyrek finale yükselmeyi başardı. Osaka etabındaki son sınavına çıkacak Filenin Sultanları, Tayland karşısında galibiyet serisini sürdürerek finaller öncesinde moral depolamayı hedefliyor.

TÜRKİYE-TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki son maçında 12 Temmuz Pazar günü Tayland ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saati ile 09.30'da başlayacak ve Japonya'nın Osaka kentinde oynanacak.

Filenin Sultanları, üçüncü hafta etabında Polonya ve Japonya'yı 3-1 mağlup ederken ABD'ye ise 3-2 kaybetti. Tayland karşılaşmasıyla birlikte lig etabını tamamlayacak milliler, ardından gözünü Çin'in Macao kentinde düzenlenecek finallere çevirecek. Türkiye, Japonya galibiyetiyle puanını 22'ye yükselterek çeyrek final biletini almayı başardı.

Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kata, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL)

TÜRKİYE-TAYLAND VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Tayland karşılaşması TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen voleybolseverler, iki kanalın canlı yayınları aracılığıyla mücadeleyi izleyebilecek.

KADRODA KİMLER VAR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Japonya etabındaki kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör ÇaprazlarI: Melissa Vargas, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kata, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL)

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Voleybol Milletler Ligi finallerine katılmayı garantiledi. Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda üst üste sekizinci kez çeyrek final oynama hakkı elde etti.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Çin'in Macao kentinde düzenlenecek. Çeyrek final karşılaşmaları 22-23 Temmuz, yarı finaller 25 Temmuz, üçüncülük ve final mücadeleleri ise 26 Temmuz tarihinde oynanacak. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, lig etabının tamamlanmasının ardından oluşacak puan durumuna göre belli olacak.

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