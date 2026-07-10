Meşhur korku serisi “Evil Dead”in altıncı filmi olan “Kötü Ruh: Cehennem Ateşi”nde hikâye bir aile içinde geçiyor ve şiddet tavan yapıyor.

Sam Raimi’nin dar bütçeyle, zorlu şartlar altında çektiği “Evil Dead” (1981) bütün dünyada yankı uyandıran bir korku filmi oldu. Yasak bir kitabın okunmasıyla ortaya çıkan şeytani varlığın merkezine konduğu yapım, kendine has anlatımıyla dikkat çekip yazar Stephen King’in de övgülerine kavuştu. Böylece daha geniş kitlelerce tanındı.

Bir arkadaş grubunun çabasından doğan ve seriye dönüşen bu eserin altıncı halkası ise korku türünün mevsiminde gösterime giriyor. Yönetmenliğini Sébastien Vanicek’in üstlendiği “Kötü Ruh: Cehennem Ateşi” (Evil Dead Burn) adlı filmde, karanlık varlığın yıllar sonra ortaya çıkışı ve bu defa bir aileye musallat olması işleniyor.

Eserde Luciane Buchanan, Hunter Doohan ve Souheila Yacoub gibi isimler rol alıyor. Filmin başında yine Necronomicon kitabı açılıp kötü varlıklar uyandırılıyor. Eşi Alice’le tartıştıktan sonra arabasıyla yola düşen Will ise karanlık gücün ilk mağduru oluyor. Karısı Alice de edebiyatçı kayınbiraderi Joseph ile birlikte eşinin ailesinin kırsaldaki evine sığınıyor. Bu ortamda maziyle irtibatlı dehşet büyüyor.

YÜKSEK TEMPOLU KORKU

Yönetmen Vanicek, serinin ruhunu koruduğu bu yapımda kameraları sıra dışı şekilde kullanarak yine yüksek tempolu bir korku filmi meydana getiriyor. Başında nispeten merak uyandıran bir hikâye sunuluyor. Ancak hadiseler telefonların bile çekmeyip insan izine rastlanmayan kır evine taşınınca işler sarpa sarmaya başlıyor. Mantık tamamen çöpe atılıp film hem tempo hem de hikâye olarak âdeta dağılıyor.

ŞİDDET SINIR TANIMIYOR

“Evil Dead” bu defa daha aşırı şiddet sahneleriyle öne çıkıyor; kafalar kopuyor, bedenler kıyma gibi doğranıp organlar etrafa saçılıyor. İşin alt metinlerinde ise aile laneti üzerinde geliştirilen alışılmış feminist vurgular öne çıkıyor. Hasılı, “Kötü Ruh: Cehennem Ateşi” genç hedef kitleye hitap eden o ortalama yaz korkularından biri olmanın ötesine gidemiyor.

Yönetmen: Sébastien Vanicek

Tür: Korku

Ülke: ABD

Sinemada bu hafta | 'Evil Dead'de kara kitap yine açıldı: Aile şiddeti!

ONASSIS’İN HAYATI BEYAZPERDEDE: YUNAN ARMATÖRÜN KİRLİ DÜNYASI

İzmir’de doğan dünyaca ünlü Yunan iş adamı Aristoteles Onassis, yaptırdığı dünyadaki ilk süper tankerler kadar özel hayatıyla da gündeme geldi. Maria Callas ile evliyken yaşadığı yasak aşk, lüks harcamaları ve trajik aile kayıplarıyla dünya medyasında yer aldı. Sahibi olduğu Skorpios Adası’nda yaşananlar da hep konuşuldu... İşte bu sıra dışı ve oldukça kirli hayat, beyazperdeye taşındı.

İspanyol yönetmen Miguel Ángel Jiménez “Doğum Günü Partisi" (The Birthday Party) adlı eserinde, isim vermeden Onassis’in biyografisini ele alıyor. Panos Karnezis’in aynı adlı romanından adapte edilen eserde; Willem Dafoe, Vic Carmen Sonne ve Emma Suárez başrollerde yer alıyor. 1970’lerin sonunda özel bir adada geçen filmde Dafoe’nun canlandırdığı Onassis’e benzer bir kurgusal Markos Timoleon karakteri meydana getiriliyor.

Markos, bir tekne kazası neticesinde oğlunu yeni kaybetmişken kızı Sofia’nın yaş günü için gösterişli bir kutlama tertipliyor. Ancak davete katılan herkesin gizli bir hesabı bulunuyor ve gece ilerledikçe aile sırları ortaya saçılıyor. Willem Dafoe, daha evvel çok defa kirli ve suçlu adamları canlandırsa da ilk defa bu kadar otoriter bir karakterle karşımıza çıkıyor ve başarılı bir performans sergiliyor. Ancak eserin tamamı için övgü dolu ifadeler kullanmak mümkün olmuyor. Yönetmen Jiménez, aile dramı ve güç ilişkileri üzerinden âdeta bir Yunan trajedisi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ancak hantal senaryo ve birbirinden kopuk olay örgüsü ile yeterince seyir zevki vermeyen bir film meydana geliyor. Lüks hayatların ardındaki kirli dünyaya da sükûti bir eleştiri getirilen eser, seyirciyi rahatsız edecek pek çok sahne de barındırıyor.

Yönetmen: Miguel Ángel Jiménez

Tür: Dram

Ülke: İngilitere, Hollanda

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

“Çöl Savaşçısı”

“Tatil”

“SIR: Bedel”

“Moana”

“Hatırladığım Ağaçlar”

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