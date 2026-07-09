Serie A kulübünün, Trabzonspor’un genç orta saha oyuncusu için resmi teklifte bulunduğu konuşuluyor. Bordo-mavililerin, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Christ Inao Oulai'nin bonservis bedelinde geri adım atmadığı iddia edildi.

Trabzonspor forması altında sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Christ Inao Oulai, Fildişi Sahili Milli Takımı adına mücadele ettiği 2026 Dünya Kupası'nda scout ekiplerinin radarına girmeyi başardı.

FIORENTINA'DAN RESMİ TEKLİF

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Fiorentina, yeni sezon öncesi genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için somut bir adım atarak, Trabzonspor'a resmi transfer teklifini sundu. İtalyan temsilcisinin sportif direktörü Fabio Paratici'nin, 20 yaşındaki Fildişi Sahilli için bizzat devrede olduğu aktarıldı.

Christ Inao Oulai'nin güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösteriliyor

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

İtalyan kulübünün, transferi hızlandırmak adına genç oyuncunun menajeriyle sürekli iletişim halinde olduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Bordo-mavili yönetim ise Oulai için belirlediği bonservis bedelinde geri adım atmaya niyetli değil. Genç oyuncunun potansiyeline güvenen Karadeniz ekibi, yaklaşık 25 milyon euro talep ediyor.

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