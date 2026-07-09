Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde, liderlerin Mehter Takımı ve yeniçeriler tarafından karşılanması büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konu hakkında, liderlerin düşüncelerini açıkladı. Erdoğan, "Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken, 'Gerçekten muhteşemdi' dediler. Hatta bazıları, 'Biz yeniçerilerinizi tanırız' dediler." ifadelerini kullandı.

Türkiye, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirveye ise, NATO liderlerinin Mehter Takımı ve yeniçeriler tarafından karşılanması damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından önceki gün düzenlenen basın toplantısında, liderlerin yeniçeriler tarafından karşılanmasıyla ilgili dikkat ifadeler kullandı.

NATO liderlerinden 'yeniçeri' itirafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat söylediler

"'BİZ YENİÇERİLERİNİZİ TANIRIZ' DEDİLER"

Erdoğan, "Karşılama töreninde hem yeniçeriler hem Mehter Takımı vardı. Batılı liderler nasıl karşıladı bu tabloyu?" sorusuna, "Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken, 'Gerçekten muhteşemdi' dediler. Hatta bazıları, 'Biz yeniçerilerinizi tanırız' dediler." cevabını verdi.

NATO liderlerinden 'yeniçeri' itirafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat söylediler

NATO LİDERLERİNE MEHTERLİ KARŞILAMA

Öte yandan ABD Başkanı Trump ve diğer ülke liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeniçeriler ve mehter takımı ile karşılanmıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in resmi yemek öncesinde mehter takımı tarafından çalınan 'Ceddin Deden' marşıyla karşılanması da dikkat çeken bir başka an olarak öne çıkmıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Mehter Takımı ile karşılandığı an

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen NATO liderleri, yeniçeri bölüğü ve Mehteran Takımı'nı karşılarında görünce büyük heyecan yaşamışlardı.

200 YIL SONRA BİR İLK

Liderlerin yeniçeriler tarafından karşılanmasıyla ilgili Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise, 200 yıl sonra ilk defa yeniçerilerin devlet başkanı karşıladığını belirtmişti.

Afyoncu, "200 yıl sonra ilk defa yeniçeriler bir devlet başkanını karşıladı. Çünkü 200 yıl önce 1826 yılı 15 Haziran'da Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırılmıştı. Ve biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığımız uzun süreden beri tarihi figürlerle, tarihi Türk devletlerini temsil eden askerlerle karşılamalar yapıyor. Fakat ben uzun süreden beri şunu söylüyorum: Bizim tarihi figürlerimiz yeniçeriler. Yeniçerilerle karşılayalım. Niye bunu söylüyorum? Fransa'ya gidiyorsunuz, Napolyon dönemi askerleri sizi karşılıyor. Yunanistan'a gidiyorsunuz Osmanlı'ya isyan etmiş onların askerleri karşılıyor. Bulgaristan'a gidiyorsunuz aynı şekilde. Moğolistan'a gidiyorsunuz Cengizhan'ın süvarileri sizi karşılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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