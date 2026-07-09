Bugüne kadar 58 farklı ülkeden futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş, son olarak Alexander Nübel'i kadrosuna kattı. Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten transfer edilen Alman file bekçisi, kulüp tarihindeki 202'nci yabancı futbolcu oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı kadroısunda yer alan Alexander Nübel ile sözleşme imzaladı. Nübel, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 202'nci yabancı futbolcu oldu.

Alexander Nübel, Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat imzaladı.

NÜBEL'İN KARİYERİ

TSV Tudorf altyapısında futbol hayatına başladıktan sonra Padenborn altyapısına geçen Nübel, ardından çeşitli yaş kategorilerinde oynadıktan sonra yine Paderborn'da ilk A takım deneyimini yaşadı. 2015-2016 sezonunda Schalke 04'e transfer olan kaleci, ardından 2020-2021 sezonunda yaklaşık 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tuttu. Bu süreçte Fransız ekibi Monaco ve Stuttgart'ta da kiralık olarak kaleyi koruyan Nübel artık Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.

BEŞİKTAŞ'TA 14'ÜNCÜ ALMAN FUTBOLCU

Alexander Nübel, siyah-beyazlıların tarihindeki 14'üncü Alman futbolcu oldu. Beşiktaş'ta forma giyen ilk Alman oyuncu, yine bir kaleci olan Raimond Aumann'dı. Daha sonra sırasıyla Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai forma giydi.

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