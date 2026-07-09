Beşiktaş’ın yeni kalecileri dün düzenlenen resmî sözleşmelere imza attı. Alexander Nübel, “Beşiktaş’ta olmak çok güzel. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum” dedi. Doğan Alemdar ise “Nübel’den öğreneceğim çok şey olacak” sözlerini kullandı.

Transferin hızlı takımı Beşiktaş, kalesinin çehresini değiştirdi. Siyah beyazlılar, Alman devi Bayern Münih'ten Alexander Nübel'i bonservisiyle kadrosuna katarken, tecrübeli file bekçisiyle 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzaladı.

Kale emin ellerde! Beşiktaş, Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'a imza attı

ERSİN'E VEDA

Kara Kartal ayrıca Başakşehir'den millî kaleci Doğan Alemdar'a da dört yıllık imza attırarak kalesini güvence altına aldı. Kalede yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş, transferlerin yanı sıra bir ayrılığı da açıkladı. Sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu ile yollarını ayrılırken, altyapıdan yetişen 25 yaşındaki kaleciye veda videosuyla teşekkür edildi.

SON KARTAL SALİH

Beşiktaş’ın dünkü transfer şovunun son halkası Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Salih Özcan oldu. İstanbul’a gelen millî yıldız bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak. Beşiktaş’tan yıllık 2 milyon avro kazanacak olan Salih Özcan, imza parası için de 1 milyon avro alacak.

Kale emin ellerde! Beşiktaş, Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'a imza attı

ORKUN KAMPA KATILDI

Beşiktaş’ın millî yıldızı Orkun Kökçü, iznini erken bitirerek Slovakya kampına katıldı. Teknik direktör Vincenza Italiano, Orkun’un çalışmalara başlayacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Kale emin ellerde! Beşiktaş, Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'a imza attı

Haberle İlgili Daha Fazlası