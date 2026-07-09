Dünya liderleri küresel güvenliği konuşmak için Ankara’da bir araya gelirken, zirvenin kulislerinde diplomasi kadar dikkati çeken görüntüler yaşandı. Ziyaret ettiği ülkelerde sabah sporunu ihmal etmeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkent Ankara’da da geleneğini bozmadı.

Güne sporla başlayan Macron, beraberindeki koruma heyetiyle birlikte Arjantin ve İran Caddeleri üzerinden Seğmenler Parkı’na ulaştı. Yaklaşık bir saat süren koşu sırasında yoğun güvenlik tedbiri alınan Macron, tahsis edilen araç yerine elçilik cipini kullandı.

Zirve boyunca eli sürekli cebinde olan, güneş gözlüğünü çıkarmayan Fransa lideri, sıra dışı tavırlar sergiledi. Macron’un protokol kurallarına aykırı davranışlarını gazetemize değerlendiren Doç. Dr. Levent Orallı, Fransa Cumhurbaşkanı’nın kendisini dışlanmış gibi hissetmiş olabileceğini söyledi. Orallı, “Yıllardır devam eden teamülleri aksatıyor olması bunları büyük oranda bilinçli yaptığı kanaati doğuruyor. Fransa ve Macron yavaş yavaş bayrağa devrediyor. En yukarıda süper güç seviyesinde yıllardır politika belirleyen Afrika’da ve Orta Doğu coğrafyasında, Güneydoğu Asya’da yıllardır Fransa sömürgecilik mantığı üzerinden ortaya koymuş olduğu güçlü algılar çözülüyor” dedi.

Macron’dan sıra dışı tavırlar! Ankara Zirvesi'nde dikkat çeken görüntüler

ÇEKYA’DA İKİ BAŞLILIK

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis arasında zirveye katılım yetkisi konusunda yaşanan anlaşmazlık, Ankara programına da yansıdı. İki lider Başkente ayrı devlet uçaklarıyla gelirken, aile fotoğrafında farklı noktalarda yer aldı, zirve salonuna da ayrı ayrı giriş yaptı.

Macron’dan sıra dışı tavırlar! Ankara Zirvesi'nde dikkat çeken görüntüler

LİDERLERE ANADOLU ZİYAFETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde verilen akşam yemeğinde Türkiye’ye ilk iki Michelin yıldızını kazandıran şef Fatih Tutak’ın lezzet şöleni vardı. Dokuz şehrin imzasını taşıyan menüde yöresel ürünler lider ve eşlerinin damak zevkine sunuldu. Tatlı olarak da Sütlü Nuriye ikram edildi.

Macron’dan sıra dışı tavırlar! Ankara Zirvesi'nde dikkat çeken görüntüler

FUTBOL DİPLOMASİSİ

Küresel güvenlik ve ittifak ilişkilerinin ele alındığı dev organizasyon öncesinde, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek finalde karşı karşıya gelecek olan İngiltere ile Norveç’in başbakanları ülkelerinin millî takım formalarını giyerek bir araya geldi.

Macron’dan sıra dışı tavırlar! Ankara Zirvesinde dikkat çeken görüntüler

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