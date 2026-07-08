Fenerbahçe'nin Admira Wacker ile oynayacağı hazırlık maçının TV100 ekranlarından yayınlanacağının açıklanmasının ardından birçok futbolsever kanalın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. TV100 ücretli mi, şifresiz canlı yayın yapıyor mu merak edilirken futbolseverler TV100 canlı yayın güncel frekans bilgileri için de araştırma yapmaya başladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, kamp dönemindeki ilk hazırlık maçında bugün (8 Temmuz) Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak. TV100 kanalından canlı yayınlanacak Fenerbahçe hazırlık maçı için ise geri sayım başladı. Peki, TV100 ücretli mi, şifresiz canlı yayın yapıyor mu? İşte, TV100 canlı yayın güncel frekans bilgileri...

TV100 ücretli mi, şifresiz canlı yayın yapıyor mu? TV100 canlı yayın güncel frekans bilgileri

TV100 ÜCRETLİ Mİ?

TV100 kanalı Türksat uydusu üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor. Bunun yanı sıra Digiturk, D-Smart, Turkcell TV+, Kablo TV ve Tivibu gibi dijital yayın platformlarında da abonelik paketi kapsamında yer alıyor.

TV100 ŞİFRESİZ CANLI YAYIN YAPIYOR MU?

TV100, Türksat uydusu üzerinden şifresiz yayın yapıyor. Kanalın yayın akışında yer alan haber programları, tartışma programları ve canlı spor yayınları, uydu üzerinden herhangi bir şifre gerektirmeden izlenebiliyor.

Bugün oynanacak Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık karşılaşması da saat 20.30'da TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TV100 ücretli mi, şifresiz canlı yayın yapıyor mu? TV100 canlı yayın güncel frekans bilgileri

TV100 CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

TV100'ü Türksat 4A uydusu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri:

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11837 MHz - 12729 MHz

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V (Dikey)

TV100 ücretli mi, şifresiz canlı yayın yapıyor mu? TV100 canlı yayın güncel frekans bilgileri

TV100 HANGİ PLATFORMLARDA İZLENEBİLİR?

Digiturk: 37. kanal

D-Smart: 37. kanal

Turkcell TV+: 37. kanal

Kablo TV: 37. kanal

Tivibu: 47. kanal



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