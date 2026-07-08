ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için geldiği Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. "Erdoğan harika bir lider, muazzam bir iş çıkarıyor. NATO Zirvesi harikaydı, Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diyen Trump, F-35 konusuna da değinerek eğilimini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için geldiği Ankara'da açıklamalarda bulundu.. NATO Zirvesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye teşekkür eden Trump, İran ve Venezuela konularında da açıklamda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Çok başarılı bir NATO Zirvesi'ni tamamlamış bulunuyoruz Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi büyük bir insan, büyük bir lider. Uzun süredir dostum, oldukça güçlü bir kişilik, oldukça güçlü bir kişi. O yüzden de çok başarılı bir şekilde ülkeyi yönetiyor. Gerçekten çok iyi yapıyor işini.

Uçaktan indiğimiz anda baktık, havalimanı çok güzel. Yeni bir terminal inşa etmişler bizim gelişimiz için. Her şey çok güzeldi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhteşem bir iş çıkardığı için, Türkiye'ye de teşekkür etmek istiyorum. NATO Genel Sekreteri Sayın Mark Rutte'ye de teşekkür etmek istiyorum. Aslında liderlere liderlik etmek kolay bir iş değildir. Çünkü her bir liderin oldukça güçlü kişilikleri var. Ama Mark gerçekten inanılmaz bir iş çıkardı. Daha iyi bir Genel Sekreter bulamazdık.

ABD Başkanı Trumptan Ankarada önemli açıklamalar

"BİR İKİ HAFTA İÇERİSİNDE ONLARI YOK ETTİK"

Aslında çok akıllı insanlar ve kalplerinde kötülük değil, iyilik olan insanlar bir aradaydı. Orada ülkeleri için en iyisini yapmaya çalışan insanlar ve aslında 47 yıl önce yapılması gerekeni yapıyoruz İran'la ilgili olarak. ilk dönemimde de söylemiştim ve son 18 ayda da baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri savunma harcamasını büyük ölçüde arttırdı. Bu konuda çok büyük bir çaba gösterdi. Ve ekipmanımıza bakacak olursanız çok iyi. Venezuela'ya, İran'a bakın birkaç hafta içerisinde iyi bir orduları, askeri varlıkları olmasına rağmen bir iki hafta içerisinde onları yok ettik. Yüzlerce uçağı kaybettiler. Ve radarlarını yok ettik. Her şeylerini yok ettik. Liderleri gitti ve muharebe kabiliyetleri de gerçekten çok kalmadı. Füze fırlatıcılar ve rampaları, onları da yok ettik.

Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Yani herkes de kabul ediyor bunu. Geçen yıl Hollanda'daki zirve de çok iyi geçmişti. Orada yıllık savunma harcamasını karar vermiştik. Yüzde ikiden yüzde beşe artırmaya karar vermiştik. Bu olmaz diyorlardı. Ama birçok ülkeye de teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda harcamaları artırdılar.

Amerika Birleşik Devletleri halen NATO'ya en büyük katkıda bulunan ülke, hem para açısından hem askeri açıdan. ve iki yıl önce bize saygı durmuyorlardı. Herkes bize gülüyordu. NATO gülüyordu. Herkes gülüyordu. Artık öyle değil. Bize çok saygı duyuyorlar. Bir trilyon dolarlık bir yatırım yaptık silahlı kuvvetlerimize bu yıl. Ve bir buçuk trilyon dolar daha yatırım yapılacak, en iyi ekipmanlara harcayacağız bu parayı.

ABD Başkanı Trumptan Ankarada önemli açıklamalar

"BENİM YAPTIĞIM İŞİ DE BEĞENİYORLAR"

Bugün sabah yaptığımız görüşmelerde diğer üyelerin sağladığı ilerleme, bu yüzde beşlik hedefe ulaşma konusunda neler yaptıklarına baktık. Birçoğu da gerçekten ilerleme kaydetmiş. Birçok ülkede çok zengin. Ama tabii bu onların iyi korundukları anlamına gelmiyor. Bazılarında büyük değişiklikler yapmak gerekecek.

Eğer salondaki saygı ve sevgiyi görebilseydiniz çok beğenirdiniz. Aslında gerçekten çok güzeldi ortam. Benim yaptığım işi de beğeniyorlar. Yaptığın işi beğeniyoruz, seni seviyoruz dediler büyük büyük insanlar yetişkin insanlar söyledi bana bunu. Çünkü gerçekten salonda büyük bir birlik vardı ve ben bu %5'e mümkün olduğunca hızlı sürede ulaşabilmeleri için teşvik ettim ülkeleri. Bu eşik %5 yıllar içerisinde %5 'e çıkarılacak harcama düzeyi.

Geçen yıl bir taahhütte bulunmuştuk. Bununla ilgili olarak baktığımızda 150 milyar dolarlık bir harcama olduğunu görüyoruz. Tüm NATO üyeleri tarafından 2025'te ve bu harcamanın büyük bir bölümü de Amerika üretimi ekipmanlar için de yani biz en iyi ekipmanları üretiyoruz. Patriotlar, Tomahawk'lar her şey... Bizim ürettiğimiz en iyisi zaten. Sadece ben söylemiyorum, herkes istiyor bunları. Daha hızlı üretebilsek keşke çünkü o zaman daha fazla satış yapabiliriz. Lockheed'i biliyorsunuz başka birçok şirkette var. Boeing mesela çok büyük çok iyi şirketler bunlar. Onlar da tesisler inşa ediyorlar. Zaten büyük tesisleri var ama artık 7.24 üretim yapıyorlar. Dolayısıyla daha fazla tesis yapmak gerekiyor zaman içerisinde.

Türkiye Gazetesi, Trump'ın açıklamalarını NATO Zirvesi kapsamında Ankara'dan takip etti.

"DÜNYA TARİHİ BOYUNCA BÖYLE BİR ŞEY OLMAMIŞTIR"

Yani verginin ve fazla mesainin olmadığı, herkesin çok mutlu yaşadığı bir yer burası. 24 saat aralıksız Tomahawk, Patriot üretiyorlar. Diğer savunmaya yönelik ekipmanları üretiyorlar. Venezuela'da da çok iyi mühimmat ekipman vardı ama hiçbir şekilde bir şeye yaramadı, çalışmadı. Bizim ekipmanlarımız çalışıyor. Yani kendimiz de dahil olmak üzere tüm ülkeler için daha hızlı üretim yapmak zorundayız. Dolayısıyla iki yıl beklemek yerine keşke iki haftalık belki bir haftalık bekleme süreleriyle bu üretimi gerçekleştirmeyi istiyoruz. Yani uzun bekleyenler var, savunma ekipmanları almak isteyen, savunma ekipmanlarıyla ilgili çok bekleyenler var ve dediğim gibi bu paranın büyük bir kısmı Amerika'da üretilen ekipmana harcanmış durumda.

Amerika'da üretilmiş, made in USA dediğimiz, istihdam oluşturan Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça yüksek miktarda istihdam oluşturan sektör 19.2 trilyon dolarlık şimdiye kadar yapılmış en büyük yatırımı yaptık. Daha öncekinin altı katı. Tarifeler de olmasa gene de büyük oranda yatırım yapardık. Son yönetim 4 yılda 1 trilyondan daha az yatırım çekebilmişti. Biz 19.2 trilyon doları neredeyse 1-1.5 yıl içerisinde ABD'ye çekebildik.

Yapay zeka için, teknoloji için, çipler için yani 1-1,5 yıl, 2 yıl verecek olursak tesislerin inşa edilmesi yüzde yüz, yüzde iki yüz, yüzde iki yüz elli ödeyecekler. Çip, otomobil, ilaç üretiyorlar. İlaç şirketleri de gerçekten rekor düzeyde giriş yapıyor Amerika'ya yatırımlar açısından. Daha önce bu ülkede, bizim ülkemizde ya da başka herhangi bir ülkede dünya tarihi boyunca böyle bir şey olmamıştır. Hiçbir zaman imalat tesisleri ve büyüme böylesi gerçekleşmedi. Büyük tesislerimiz var. Yapay zeka tesisleri, teknolojileri var.

F-35'lere yeşil ışık! Trump, satış konusundaki eğilimini açıkladı

"YAPAY ZEKADA ÇİN'İN ÖNÜNDEYİZ"

Yapay zekada Çin'in önündeyiz. Yapay zeka ile ilgili olarak Çin'den daha iyiyiz. TikTok'ta bile gördüm. TikTok anlaşması çok iyi değil diyenler de vardı. Ama genelde baktığımızda TikTok'ta community espriler, içerikler olduğunu görüyoruz. Ama gerçekten çok inanılmaz rakam gerçekleşti.

Zirveye katılan liderlerle çok verimli ikili görüşmelerim de oldu. Dün akşam yemeğinde de görüştük. Herkes oradaydı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Zelenskiy, o da geldi. Bir basın toplantısı da yapıldı. Aynı zamanda Suriye Cumhurbaşkanı El Şara'yla da görüştüm. Gerçekten çok iyi iş çıkarıyoruz. Suriye çok kötü durumdaydı. Bir önceki yönetim döneminde, bir önceki hükümet döneminde çok tehlikeli bir yerdi. Şimdi artık toparladı. Yani sohbetlerimizde de şu açıkça ortaya çıktı, Amerika geri döndü, daha güçlü, daha iyi bir şekilde, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar yüksek düzeyde istihdamımız ve belki de şimdiye kadar saygı görmediğimiz kadar çok saygı görüyoruz. Genel Sekreter Mark'a dedim ki "basın şu anda burada olanları göremiyor yazık."

Yani bir yuvarlak masa şeklinde tüm liderlerle oturuyorduk. O zirve toplantısı sırasında salonda basın mensuplarının olmaması kötü oldu. Gerçekten çok güzel şeyler söylediler. İnanılmazdı. O salondaki birlik duygusu da inanılmazdı. Yani sevgi vardı o salonda. Çok da başarılı bir zirve oldu. Ben bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek isterim. ve diğer cumhurbaşkanlarına ve başbakanlara da teşekkürlerimi iletmek isterim. Tüm NATO üyelerinin liderleri buradaydı ve ayrıca da Genel Sekreter Mark Rutte'ye de bu başarılı işten dolayı çok teşekkür ederim. Yani çok iyi bir şekilde birleştiriyor NATO üyelerini."

"İRAN SAVAŞI ÇOK BÜYÜK BİR ASKERİ BAŞARI"

Açıklamalarının ardından soruları cevaplayan Trump, çarpıcı ifadeler kullandı.

"İran'la savaş, yani stratejik bir çıkmaz sokak gibi aslında sizin açınızdan. İran savaşını nasıl sona erdiremediniz?" sorusuna cevap veren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İran savaşı çok büyük bir askeri başarı. Yani şunu söyleyebilirim buna cevap olarak, nükleer silaha sahip olamayacaklar. İran nükleer bir silaha sahip olmayacak. Tamamen nükleer enerjiden arındırdık orayı. Hiçbir zaman silahları olamayacak. Tesislerini büyük granit dağların altına gömdük. Bence çok büyük bir başarı oldu. Hava kuvvetlerini yok ettik. 190 gemisini batırdık, radar sistemlerini imha ettik. Dolayısıyla gerçekten bizim için başarılı bir savaş.

Kabadayısı gibiler Orta Doğu'nun. Bir gün içerisinde tüm uçak savar sistemleri yok ettik. Yani bir daha hiç bu sistemlere sahip olmayacaklar anlamına gelmiyor ama bütün sahip oldukları sistemlere silahları yok ettik. Liderleri yok ettik. Şimdi belki yeni lider seçecekler. O da gidecek belki. Kim bilir. Bir numaralı hedefler. Çünkü 47 yıldır bir pislik gibi davranıyorlar. Ben dünya için doğru olanı yapıyorum. Durdurulmaları gerek. Çünkü yüzlerce, binlerce insanı öldürdüler. 52.000 protestocuyu son birkaç ayda öldürdüler. Dolayısıyla ben bizim askeri anlamda İran'la ilgili olarak çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir abluka da gerçekleşti. Çok da başarılı oldu. Venezuela'da bir gün sürdü. Onların da ordusu gerçekten çok iyi. Ama dünyanın en kötü insanlarından biri olan Maduro'yu yakaladık. Şu anda cezaevinde yargılanmayı bekliyor. Ülkesine yaptıkları inanılmaz. Sadece uyuşturucu anlamında değil ama cezaevlerini açtılar. İnsanları tahliye ettiler. Gerçekten felaket durumdaydı sınır. Şimdi bu durum düzeltirdi. Artık sıfır kişi güney sınırımızı geçip ABD'ye gelebiliyor. Kimse gelemiyor. Tam sayıları bilmiyorum ama son 12 ayda sıfır. Yani 25 milyon kişi gelmişti herhalde Biden zamanında. Belki daha fazla hatırladığım kadarıyla, bunların çoğu uyuşturucu kaçakçısıydı, uyuşturucu satıcısıydı. Sadece Güney Amerika'dan bahsetmiyorum, Kongo'dan ve dünyanın her yerinden gelen insanlardan bahsediyorum. Yani cezaevlerini bizim ülkemize boşalttılar. En kötü katiller ülkemize geldi. Yani hiçbir şekilde ülkemize girmemesi gereken insanlar bu açık sınır politikası sayesinde ülkemize geldiler. O yüzden seçimi kazandığımızdan dolayı şanslı olduğumuzu düşünüyorum."

"TEHLİKELİ BİR TERİM BU"

"Komünizmle ilgili olarak Amerikalılara bir mesaj veriyorsunuz. Komünizmin tehlikeleriyle ilgili olarak. Şimdi dünya sahnesinde hem komünist ve sosyalist rejimlerde yaşayan insanlara hem de Avrupa ve Amerika gibi demokrasilerde yaşayan insanlara mesajınız ne olur? Komünizmin herkesin evine çok yaklaştığını söylemek ister misiniz?" sorusuna cevap veren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok güzel bir soru. Komünizm bir felaket. Binlerce yıl içerisinde farklı isimler altında bu yönetim devam etti. Ama aynı şeydi aslında. Ben Hispaniklerle çok iyi anlaşıyorum çünkü onlardan çok iyi oylar aydım. Çünkü Hispaniklerden büyük bir çoğunluğu aslında komünist olan ülkelerden geliyorlardı ya da radikal sosyalist dediğimiz, komünist dediğimiz ülkelerden geliyordu. Bu ikisi arasında küçük bir fark var. Sosyal demokrat dediğimizde kulağa çok hoş geliyor. Ama aslında çok hoş değil. Tehlikeli bir terim bu. O yüzden bundan bahsediyorum ben sık sık. TikTok'ta da bahsediyorum. Burada da bahsettim ama bu yöntem, bu yönetme şekli işe yaramadı. Amerika'nınki yarıyor, insanların parası var. Çalışanlardan bahsediyorum. Çalışanların maaşları hiç bu kadar yüksek olmadı. Dünyanın en iyi sistemi. Tabii ki birtakım eksikleri, hataları vardır. Her şeyde olur. Ama gerçekten ülkedeki gelişmelere baktığımda inanamıyorum. Yani bunu eleştiren insanlar, onların söylediklerine baktığımda da gerçekten bu insanların tehlikeli olduklarını düşünüyorum."

F-35'lere yeşil ışık! Trump, satış konusundaki eğilimini açıkladı

"ANLAŞMA YAPMAK İSTER MİYİZ? EMİN DEĞİLİM"

Trump, "Geçen ay liderlerin rasyonel, akıllı insanlar olduğunu, İran'daki liderlerin akıllı insanlar olduğunu söylüyordunuz. Bugün pislik diyorsunuz. Ne değişti?" sorusuna da cevap verdi. ABD Başkanı, "Rasyonel dediğinizde, yani daha rasyonel demek istedim. Yani birinci düzey ve ikinci düzeydekiler zaten yok edildi. Bu üçüncü düzey. Son bir iki haftaki davranışlarına bakarak söylüyorum. İnsanlarına da iyi hizmet etmiyorlar bence. Onlarla bir anlaşma yapmak ister miyiz? Emin değilim. Yani o yüzden hemen bu işi bitireyim diyorum."

F-35'lere yeşil ışık! Trump, satış konusundaki eğilimini açıkladı

F-35 SORUSUNA CEVAP

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenizin akabinde Sayın Erdoğan'la Türkiye'nin F-35 programına geri alınması ile ilgili bir mutabakata vardınız mı? Savunma işbirliği ile ilgili neler konuştunuz? Türkiye -ABD ilişkileri için yeni bir sayfa açıldı diyebilir miyiz?" sorusunu cevaplayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İlk hükümetim döneminde çok iyi bir ilişkim vardı kendisiyle, Rahip Brunson'u hatırlarsınız. 35 yıl hapse mahkum edildi. Obama veya Biden gibi milyarlarca dolar ödeme yapmadım. Herhangi bir ödeme yapmadım. Hiç kimseye bir ödeme yapmadım ben. Sadece rahip Brunson'u bırakmalarını, serbest bırakmalarını istedim.

İki kez söyledim bunu, iyi bir insan, kendisine saygı duyulan bir insan dedim, serbest bırakmalarını istedim. Ve ertesi gün Rahip Brunson Oval Ofis'e gelmişti. Çok iyi bir ilişkimiz var. Ancak Biden yönetimi sırasında çok kötü şeyler oldu. Her şey kötüye gidiyordu. Bütün dünyada kötü gelişmeler olmuştu. Pek çok ülkeyle kötü ilişkilerimiz. Türkiye'de bu ülkelerden biriydi bence. Ancak 5 Kasım'da seçimlerin olduğu gün bu durum değişti ve çok iyi ilişkilerimiz var.

F-35'lerden bahsettiniz. Mevcuttaki en iyi uçak bu. Herkes bu uçağın peşinde. Bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor. Aslında Bibi'yi çok sevmiyor Sayın Erdoğan. İsrail'i çok sevmiyor ama bu savaşa çok kolay bir şekilde karışabilirdi. Savaşa karışmamayı tercih etti. Dışında kalmayı tercih etti ve çok iyi bir müttefik oldu Sayın Erdoğan. Türkiye'de çok iyi, çok güçlü bir ilişkimiz var. Çok güçlü bir ülke askeri bakımdan da. NATO içerisinde en büyük orduya sahip ikinci ülke. İkinci en büyük orduya sahip ülke ve benim eğilimim bu F -35 konusuyla ilgili olarak.

Sayın Erdoğan bize pek çok konuda yardımcı oldu. Çin de hiç savaşa karışmadı. Petrollerin %50'sini Hürmüz Boğaz'dan geçirmelerine rağmen savaşa dahil olmadılar."

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