2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul kayıt süreciyle ilgili ayrıntılar netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kayıtlarının e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Velilerin kayıt için okula başvuru yapmasına gerek kalmazken, kayıt işlemleri MERNİS'te yer alan adres bilgileri esas alınarak tamamlanacak. Veliler ise ''Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Anaokulu ve ilkokul kayıtları ne zaman?'' sorgulamaya başladı.

2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kayıt işlemleri MERNİS adres kayıt sistemi esas alınarak e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Veliler, Milli Eğitim Bakanlığının duyuracağı tarihten itibaren e-Devlet'te yer alan "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti veya e-Okul sistemi üzerinden çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini öğrenebilecek. Uygulama sayesinde kayıt işlemleri için belge hazırlama, okul okul dolaşma ya da başvuru yapma zorunluluğu bulunmayacak. Peki, Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2026 anaokulu ve ilkokul kayıtları ne zaman?

Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2026 MEB anaokulu, ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ortaokul kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda Temmuz ayının ilk iş günü itibarıyla başladı. İlkokulu tamamlayan öğrencilerin kayıtları, MERNİS'te yer alan adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Velilerin ayrıca kayıt başvurusu yapmasına gerek bulunmuyor. Ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin şubeleri ise Ağustos ayının son haftasında e-Okul sistemi üzerinden kura yöntemiyle belirlenecek.

Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2026 MEB anaokulu, ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri

ANAOKULU VE İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

Anaokulu ve ilkokul kayıtları da Temmuz ayının ilk iş günü itibarıyla başladı. Kayıt işlemleri, öğrencilerin adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılıyor.

Veliler, Milli Eğitim Bakanlığının duyuracağı tarihten itibaren e-Devlet'teki "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti veya e-Okul sistemi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecek.

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin sınıf ve öğretmenleri de Ağustos ayının son haftasında Bakanlık tarafından kura yöntemiyle belirlenecek.

Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2026 MEB anaokulu, ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri

ANAOKULU VE İLKOKULA KAYIT YAŞI KAÇ?

2026-2027 eğitim öğretim yılında anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarına 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 57-68 aylık çocuklar kayıt yaptırabilecek. Kontenjanın uygun olması halinde anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, anasınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kabul edilebilecek.

İlkokul 1. sınıfa ise eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kayıtları yapılacak. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklar velilerinin yazılı talebiyle birinci sınıfa başlayabilecek. 69, 70 ve 71 aylık çocuklar ise velilerinin isteği doğrultusunda kayıtlarını bir yıl erteleyebilecek veya okul öncesi eğitime yönlendirilebilecek.

Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2026 MEB anaokulu, ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2026?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Aynı tarihlerde ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve uyum çalışmaları gerçekleştirilecek.

Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2026 MEB anaokulu, ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri

2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında birinci dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 22 Ocak 2027 tarihinde sona erecek.

Birinci ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönem 8 Şubat 2027 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

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