2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocukların kayıt süreciyle ilgili ayrıntılar netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimiyle yeni eğitim yılının başlangıç tarihi, uyum eğitimi programı ve okul kayıtlarına ilişkin uygulamalar açıklandı. Veliler ise "1 sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, ilkokul kaydı nasıl ve nereden yapılır?" sorularına cevap arıyor.

Yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarına ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum programı uygulanacak. Uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Öğrenciler için birinci dönem ders zili ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. İlk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Peki, 1 sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, ilkokul kaydı nasıl ve nereden yapılır?

1 sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, ilkokul kaydı nasıl ve nereden yapılır? 2026-2027 1. sınıf ve anasınıfı (okul öncesi) kayıt tarihleri

1.⁠ ⁠SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilkokul birinci sınıf kayıt süreci Temmuz ayının ilk iş gününde başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen kayıt işlemleri, öğrencilerin MERNİS'te yer alan yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek. Velilerin çocuklarını ilkokula kaydettirmek için ayrıca okula başvuru yapmasına gerek bulunmayacak.

Yeni eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için dersler 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

1 sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, ilkokul kaydı nasıl ve nereden yapılır? 2026-2027 1. sınıf ve anasınıfı (okul öncesi) kayıt tarihleri

Okula ilk kez adım atacak öğrencilerin eğitim ortamına daha kolay uyum sağlamaları amacıyla ise 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimi düzenlenecek.

İlkokul birinci sınıfa kayıtların ardından şube ve sınıf öğretmeni belirleme işlemleri de Ağustos ayının son haftasında, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda e-Okul sistemi üzerinden kura yöntemiyle yapılacak.

1 sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, ilkokul kaydı nasıl ve nereden yapılır? 2026-2027 1. sınıf ve anasınıfı (okul öncesi) kayıt tarihleri

ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik kayıt işlemleri de ilkokullarla aynı dönemde başlayacak. Anaokulu ve anasınıfı kayıtları Temmuz ayının ilk iş gününden itibaren e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Kayıtlarda öğrencilerin adres bilgileri esas alınırken, okul öncesi eğitim kurumlarına başvurularda öncelik, bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklara ve okulun kayıt bölgesinde ikamet eden öğrencilere verilecek. Başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde ise kura yöntemi uygulanabilecek.

Yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitime başlayacak çocuklar da ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle birlikte 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek uyum eğitimlerine katılacak.

1 sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, ilkokul kaydı nasıl ve nereden yapılır? 2026-2027 1. sınıf ve anasınıfı (okul öncesi) kayıt tarihleri

İLKOKUL KAYDI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İlkokul birinci sınıf kayıtları herhangi bir başvuru gerektirmeden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturuluyor.

Kayıt işlemleri sırasında öğrencinin MERNİS'te bulunan yerleşim yeri adresi esas alınıyor. Gerekli görülmesi halinde okul yönetimi tarafından veliden adres bilgisini doğrulamak amacıyla su, elektrik veya doğalgaz faturası talep edilebiliyor.

1 sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, ilkokul kaydı nasıl ve nereden yapılır? 2026-2027 1. sınıf ve anasınıfı (okul öncesi) kayıt tarihleri

Veliler Bakanlığın duyuracağı tarihten itibaren çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-Okul sistemi veya e-Devlet Kapısı'nda yer alan "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek. Bu sistem üzerinden öğrencinin kayıtlı olduğu okulun bilgileri ve iletişim detaylarına da ulaşılabilecek.

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