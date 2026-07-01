Enerjisa Enerji’de CEO’luk görevini yürüten Murat Pınar, 1 Ağustos 2026 itibarıyla görevini Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci’ye devredecek.

Oğuzhan Özsürekci, 1 Ağustos 2026 itibarıyla Enerjisa Enerji CEO’luğu görevini üstlenirken, Dağıtım Şirketleri Genel Müdürlüğü görevini ikinci bir duyuruya kadar vekâleten yürütmeye devam edecektir.

Murat Pınar ise, Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanlığı görevine atanmış olup; topluluktaki çeşitli görevlerinin yanı sıra Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim şirketlerinin Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürütecektir.

Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Erbil Bayçöl, görev değişikliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Murat Pınar, uzun yıllardır Enerjisa Enerji bünyesinde üstlendiği farklı görevlerde özelleştirme sürecinden bu yana şirketimizin büyümesine, dönüşümüne ve bugün ulaştığı güçlü konuma önemli katkılar sağladı. Liderliğiyle sadece şirketimizin operasyonel başarısına değil; kurumsal kültürüne, sürdürülebilirlik vizyonuna ve paydaşlarımızla kurduğu güven ilişkisine de değer kattı. Aynı zamanda elektrik dağıtım sektörünün dönüşümüne, hizmet kalitesinin gelişimine ve sektörün geleceğine yön veren pek çok çalışmaya öncülük ederek ülkemiz enerji sektörüne önemli katkılar sundu. Kendisine bugüne kadar ortaya koyduğu liderlik ve katkıları için teşekkür ediyor, Sabancı Topluluğu bünyesindeki yeni görevinde başarılar diliyorum.

Oğuzhan Özsürekci de Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde farklı sorumluluklar üstlenmiş, şirketimizi, kültürümüzü ve stratejik önceliklerimizi yakından tanıyan güçlü bir lider. Bu görevi şirket içinden yetişen deneyimli bir ismin devralması, Enerjisa Enerji’nin güçlü kurumsal yapısının ve liderlik anlayışının önemli bir göstergesidir. Şirketimiz, güçlü yönetim ekibi ve çalışanlarıyla stratejik hedefleri doğrultusunda müşterileri, yatırımcıları ve tüm paydaşları için değer üretmeye aynı kararlılıkla devam edecektir.”

OĞUZHAN ÖZSÜREKCİ ÖZGEÇMİŞİ

Oğuzhan Özsürekci Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans, Gazi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 2002 yılında Barmek Holding’te başlayan Oğuzhan Özsürekci, 2003 senesinde mühendis olarak Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye katılmıştır. 2003 – 2013 yılları arasında Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’de birçok yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır. 2013-2019 yılları arasında sırasıyla Müşteri Operasyonları Direktörlüğü ve Saha Operasyonları Direktörlüğü görevini üstlenmiş olup, Kasım 2019 tarihinden itibaren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Saha Operasyonları Grup Direktörü olarak görev almıştır.

Özsürekci, 2022 yılından itibaren üstlendiği Enerjisa Enerji Dağıtım Şirketleri Genel Müdürlüğü görevinde; 14 farklı ilde, 21 Milyondan fazla kişiye kaliteli ve kesintisiz enerji sunmayı hedefleyen 11 bin kişiden oluşan ekibe liderlik etmiştir. Özsürekci, 1 Ağustos 2026 itibariyle Enerjisa Enerji CEO’luk görevini devralacaktır.

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