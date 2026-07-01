100 kilo alan var! 400 liradan tezgaha gelmeden tükeniyor
Siirt'te Faraşin Yaylası'nın ham peyniri, bu yıl da yoğun talep görüyor. Doğal üretimi ve kendine has lezzetiyle bilinen ve fiyatı 350 ile 400 lira arasında değişen peynir, tezgahlara gelmeden kısa sürede tükeniyor.
- Vatandaşlar kışlık ihtiyaçları için kilo hesabıyla peynir alıyor.
- Alınan peynirlerin bir kısmı dondurucularda saklanıyor.
- Faraşin Yaylası'nda doğal ortamda beslenen hayvanların sütünden üretilen ham peynir tercih ediliyor.
- Peynirin kilogram fiyatı 350 ile 400 lira arasında değişiyor.
- Siirt peyniri, otlu ve otsuz çeşitleriyle Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.
- Peynir sezonunun ağustos ayı sonlarına kadar sürmesi bekleniyor.
Sabahın erken saatlerinden itibaren peynir almak isteyen vatandaşlar satış noktalarına akın ediyor. Bazı vatandaşlar kışlık ihtiyaçları için kilo hesabıyla satılan peynirden 10, 20, 50, 100 kilo alıyor. Alınan peynirlerin bir kısmı dondurucularda saklanarak kış aylarında tüketiliyor.
KİLOSU 400 TL
Faraşin Yaylasında doğal ortamda beslenen hayvanların sütünden üretilen ham peynir, katkısız yapısı ve yöresel tadıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Peynirin kilogram fiyatı ise şu anda 350 ile 400 lira arasında değişiyor.
Bölgede peynircilikle uğraşan İbrahim Baykan, peynir sezonunun başlamasıyla birlikte yoğunluk yaşandığını belirterek şunları söyledi:
"Baharın gelişiyle memleketimiz Siirt'e yayladan peynir geliyor. Biz bu peyniri otlu peynir olarak yapıyoruz ve Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz. Siirt peyniri gerçekten çok güzel bir peynirdir. Tuzunu ve otunu kendimiz hazırlıyoruz. Hem otlu hem otsuz hem de salamura çeşitlerimiz var. Siirt sofralarının vazgeçilmezidir"
Peynir sezonunun ağustos ayı sonlarına kadar sürmesi bekleniyor.