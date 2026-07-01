Siirt'te Faraşin Yaylası'nın ham peyniri, bu yıl da yoğun talep görüyor. Doğal üretimi ve kendine has lezzetiyle bilinen ve fiyatı 350 ile 400 lira arasında değişen peynir, tezgahlara gelmeden kısa sürede tükeniyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren peynir almak isteyen vatandaşlar satış noktalarına akın ediyor. Bazı vatandaşlar kışlık ihtiyaçları için kilo hesabıyla satılan peynirden 10, 20, 50, 100 kilo alıyor. Alınan peynirlerin bir kısmı dondurucularda saklanarak kış aylarında tüketiliyor.

100 kilo alan var! 400 liradan tezgaha gelmeden tükeniyor

KİLOSU 400 TL

Faraşin Yaylasında doğal ortamda beslenen hayvanların sütünden üretilen ham peynir, katkısız yapısı ve yöresel tadıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Peynirin kilogram fiyatı ise şu anda 350 ile 400 lira arasında değişiyor.

100 kilo alan var! 400 liradan tezgaha gelmeden tükeniyor

Bölgede peynircilikle uğraşan İbrahim Baykan, peynir sezonunun başlamasıyla birlikte yoğunluk yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Baharın gelişiyle memleketimiz Siirt'e yayladan peynir geliyor. Biz bu peyniri otlu peynir olarak yapıyoruz ve Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz. Siirt peyniri gerçekten çok güzel bir peynirdir. Tuzunu ve otunu kendimiz hazırlıyoruz. Hem otlu hem otsuz hem de salamura çeşitlerimiz var. Siirt sofralarının vazgeçilmezidir"

100 kilo alan var! 400 liradan tezgaha gelmeden tükeniyor

Peynir sezonunun ağustos ayı sonlarına kadar sürmesi bekleniyor.

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