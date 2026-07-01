TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, oyunculara 16 milyon dolar prim verdiklerini açıkladı. FIFA’nın Dünya Kupası katılımı için verdiği 14 milyon dolara 2 milyon dolar da TFF ekledi. Kupada tarih yazan Fas’ın kaptanı Hâkimi aldığı primlerin tamamını muhtaçlara dağıtacak, bizimkilerden ses yok…

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sözcü’den Erman Toroğlu’na çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Bunlardan birisi de oyunculara dağıtılan primlerdi. TFF Başkanı, FIFA’dan Dünya Kupası’na katılım payı olarak gelen 14 milyon dolarlık prime 2 milyon dolar da kendilerinin eklediğini ve elemelerde yer alan oyuncularla birlikte takıma toplam 16 milyon dolar prim dağıttıklarını söyledi. Hacıosmanoğlu ayrıca kamuoyunda çok konuşulan villaları da teslim edeceğinin taahhüdünü verdi. Bir başka deyişle kupadan erken elenerek büyük hayal kırıklığı yaşatan oyuncular, ‘başarısızlığın’ ödülü olarak prime boğulmuştu.

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İNGİLİZLER ALTYAPIYA HARCIYOR

Ancak bu durum, bir başka tartışmayı da beraberinde getirdi. Dünya Kupası’nda yoluna devam eden takım ve oyuncuların prim konusundaki davranış biçimi bizimkilerin bu konudaki sessizliğini daha da çarpıcı hâle getirdi. Bizim oyuncularımız 16 milyon dolarlık dev primden tek kuruş bağışlamazken, dünya yıldızları kazandıklarını halkıyla paylaşıyor. Prim kültürünün en kurumsal olduğu yerlerin başında gelen İngiltere’de futbolcular, 2007 yılından bu yana süregelen bir anlaşmayla, millî forma altında kazandıkları bütün maç başı ücretlerini ve turnuva harcırahlarını doğrudan England Football Foundation’a yani altyapılara aktarıyor.

TFF'den başarısızlığa servet: Erken veda, dev prim

MBAPPE ENGELLİLERE DAĞITTI

Geçmiş turnuvalarda Kylian Mbappe, şampiyonluk primini engelli çocukların spor yapabilmesi için bağışladı. Fas’ın kaptanı Achraf Hâkimi 2022’deki turnuvada bütün Dünya Kupası gelirini ülkesindeki yardıma muhtaç ailelere dağıtmıştı. Hâkimi’nin kendi adına yetimler için kurduğu ‘Achraf Hâkimi Foundation’ yardım fonu bulunuyor. Hâkimi gibi birçok dünya yıldızı, federasyonlarından gelen başarı ödüllerini doğrudan sosyal sorumluluk projelerine aktarıyor. Türk oyuncuların bu devasa bütçeden herhangi bir hayır kurumuna veya altyapı kulüplerine bağış yaptığına dair herhangi bir resmî açıklama yapılmadı…

EVE ERKEN DÖNEN EN PAHALI TAKIMIZ

Türkiye, turnuvaya grup aşamasında veda ederken dikkat çeken bir istatistiğin de sahibi oldu. Transfermarkt verilerine göre 474 milyon avroluk toplam kadro değeriyle Türkiye, 2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasında elenen en değerli takım olarak kayıtlara geçti. Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla turnuvaya büyük beklentilerle gelen Ay yıldızlılar, kâğıt üzerindeki gücünü sahaya yansıtamadı ve son 32 turunun dışında kaldı.

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