İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerin karşı çıktığı 10+4'lük yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmasının söz konus olmadığını duyurdu. 2026-2027 sezonunda uygulanacak kuralda, 10 yabancı için yaş kriteri aranmazken; 14 ismin en az 4'ününün 1 Ocak 2003 veya daha sonraki doğmuş olması gerekiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig kulüplerinin değişiklik istediği, "yabancı kuralı" olarak daha önce ilan ettiği 10+4'te değişikliğe gidilmeyeceğini vurguladı.

Süper Lig'de çok sayıda kulüp, yabancı oyuncu transferi için kuralda düzenlemeye gidilmesini bekliyordu.

"DAHA ÖNCE PAYLAŞILAN ESASLAR GEÇERLİ"

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.

Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."





Haberle İlgili Daha Fazlası