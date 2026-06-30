TFF'den "yabancı kuralı" açıklaması: Süper Lig kulüplerine kötü haber!
İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerin karşı çıktığı 10+4'lük yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmasının söz konus olmadığını duyurdu. 2026-2027 sezonunda uygulanacak kuralda, 10 yabancı için yaş kriteri aranmazken; 14 ismin en az 4'ününün 1 Ocak 2003 veya daha sonraki doğmuş olması gerekiyor.
- 2026-2027 sezonu yabancı oyuncu kuralında değişiklik yok.
- A Takım Listesi'nde yer alacak 10 yabancı futbolcu için yaş kriteri aranmıyor.
- A Takım Listesi'ne 14 yabancı futbolcu yazılması durumunda, en az 4'ünün 01.01.2003 veya sonrası doğumlu olması gerekiyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig kulüplerinin değişiklik istediği, "yabancı kuralı" olarak daha önce ilan ettiği 10+4'te değişikliğe gidilmeyeceğini vurguladı.
"DAHA ÖNCE PAYLAŞILAN ESASLAR GEÇERLİ"
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.
Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."
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