Hırvatistan'ın Dalmaçya bölgesinde dün başlayan orman yangınının şehir merkezine ulaşması sonucu 2'si ağır olmak üzere en az 10 kişi yaralandı.

Hırvatistan'ın Dalmaçya bölgesindeki sahil kenti Omis yakınlarındaki Lokva Rogoznica'da dün akşam yerel saatle 20.20 sıralarında başlayan orman yangınının şehir merkezine ulaşması korku ve paniğe neden oldu.

Hırvatistan alevlere teslim! Yangın şehir merkezine ulaştı, yaralılar var

2'Sİ AĞIR 10 YARALI

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim yerlerine sıçrayan yangında çok sayıda ev ve araç küle döndü. Yaklaşık bin bölge sakini ve turist tahliye edildi. Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere en az 10 kişi yaralandı.

Hırvatistan alevlere teslim! Yangın şehir merkezine ulaştı, yaralılar var

Yangın, 157 itfaiye personeli tarafından hem karadan hem havadan müdahale edilerek kontrol altına alınırken yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Yangından etkilenen bölgede Adriyatik Sahil Yolu (D8) ulaşıma kapatılırken Omis çevre yolunda da kısıtlamalar uygulandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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