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Can pazarı! Giresun'da sel felaketi: 2 kişi kayboldu

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Giresun, iki gün arayla ikinci kez sel felaketiyle sarsıldı. Görele’de sel sularına kapılan anne ve 2 kızının hayatını kaybetmesinin ardından bu kez Keşap’ta taşan dere bir aracı sürükledi. Araçtaki bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. Ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

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Giresun’da dün etkili olan şiddetli yağışlar ve sellerin sonrasında Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp başvurusunda bulunuldu.

Keşap ilçesinde dün akşam saat 21.30 civarında Ahmet Yılmaz (50), Mehmet Akkaya (45) ve Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) otomobille seyir halindeyken Keşap-Karabulduk beldesi yolunda derenin taşması neticesinde sel sularına kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanları ile otomobilden çıkarak kurtulurken, bilgisayar öğretmeni olan Mehmet Akkaya ile ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kurtulamadı.

Can pazarı! Giresun'da sel felaketi: 2 kişi kayboldu
Başlık ResmiCan pazarı! Giresun'da sel felaketi: 2 kişi kayboldu

AFAD, AKUT ve İHH Kurtarma ekipleri iş makineleri eşliğinde dayı ile yeğenini bulmak amacıyla Karabulduk beldesi Karadere köyü mevkiinde arama çalışması başlatırken, şahısların içerisinde olduğu araç hurda ve kullanılamaz halde dere içerisinde bulundu. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

Can pazarı! Giresun'da sel felaketi: 2 kişi kayboldu
Başlık ResmiCan pazarı! Giresun'da sel felaketi: 2 kişi kayboldu

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, iki kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, "İlçemizde asıl yoğunluk Karabulduk ve üst kesimlerde oluştu. Keşap’a doğru bir baskı oluşturdu. Gece yarısı itibariyle dereden hafif hafif taşmalar oldu ama çok şükür yağmurun kesilmesiyle daha büyük bir felaket önlenmiş oldu. Köylerde ciddi manada heyelanlar var. İlçe merkezinde 3-4 yerde dükkanı ve evlere su girmesi nedeniyle temizlenmesi gereken yerler var. Karabulduk’a yakın bir alanda bir araç derede kayboldu. Bir kişi kurtuldu, iki kişinin kaybolduğu söyleniyor. Şuanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah sağ salim bulunurlar diye temenni ediyoruz. Şuanda Karabulduk yolunda bir sıkıntı var. Yolun gün içerisinde açılması için çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Giresun’da önceki gün de şiddetli yağışlar sele neden olmuştu. Sis Dağı’nın Giresun tarafındaki Zıva Deresi’nde su seviyesinin aniden yükselmesiyle, dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapılmıştı. Olayda baba Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla kurtulurken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, hayatını kaybetmişti.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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