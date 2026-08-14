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Ekonomi

Merkez Bankası sinyali verdi! Faizde indirim için eylül mü ekim mi?

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Merkez Bankası sinyali verdi! Faizde indirim için eylül mü ekim mi?

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın enflasyon raporu sunumunda yer yer ‘şahin’ yer yer ‘güvercin’ olduğu görülürken; muhtemel bir faiz indiriminin ilk önce %40 olan koridorun üst bandından, %37 olan politika faizine doğru gerçekleşebileceği yorumları öne çıktı. İndirimin zamanlaması jeopolitik risklere endekslenirken; piyasalardan gelen ilk tepkiler gevşeme adımının “eylül ya da ekim ayında olabileceğini” öngördü. İşte tahminler…

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu ile birlikte 2026 sonu TÜFE tahminini %26’dan %28’e çıkardı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede, motorin, doğal gaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünümün etkili olduğunu belirterek “Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen/yönlendirilen fiyatlar da enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı" ifadelerini kullandı.

Faiz indirimi mesajına odaklanılan” enflasyon raporunun ardından, piyasadan dikkat çeken görüş ve değerlendirmeler de geldi.

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FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, TCMB’den gelen mesajları “Yıl sonu tahminindeki 2 puanlık güncellemenin para politikası kontrolünde olmayan arz yönlü unsurlardan kaynaklandığı, dolayısıyla politika tepkisi gerektirmediği, talep koşullarında hissedilir bir zayıflama olduğu, 1 hafta vadeli fonlamaya geçişin değerlendirildiği, 1 hafta vadeli fonlamaya geçişin bir normalleşme adımı olduğu, indirimlerin devam edeceği anlamına gelmediği” şeklinde yorumladı.

Sarıkaya, “Bu mesajları topluca değerlendirdiğimizde, 10 Eylül PPK toplantısında efektif fonlamanın %40’tan %37’ye çekilmesini baz senaryo olarak kabul edebiliriz. Devamı veri akışına bağlı” değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası sinyali verdi! Faizde indirim için eylül mü ekim mi?
Başlık ResmiMerkez Bankası sinyali verdi! Faizde indirim için eylül mü ekim mi?

HEM ŞAHİN HEM GÜVERCİN

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın yaptığı açıklamaları yer yer “şahin”, yer yer “güvercin” olarak değerlendiren İş Yatırım, “Başkan Karahan’ın fonlamada haftalık repoya dönüşün gündemde olduğu ifadesi, 10 Eylül Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında fonlama kanalı değişimi ile fiilen faiz indirimine kapıyı aralıyor. ‘Veriye bağlı hareket edileceği’ ifadesi ise ‘erken indirim’ endişelerini yatıştırıyor. Hürmüz Boğazı’nın tanker trafiğine sonbaharda açıldığı, Brent petrol fiyatının 80-85 dolar civarında dengelendiği baz senaryomuzda, Ekim-Kasım aylarında fonlamanın kademeli olarak %37 düzeyindeki haftalık repo faizine kaydırılacağını, Aralık PPK toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını öngörüyoruz” görüşünü dile getirdi.

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ORTA DOĞU BELİRLEYİCİ

Enflasyon ve para politikası patikasının çok büyük ölçüde petrol fiyatlarına endeksli olduğunu aktaran Gedik Yatırım, “Mevcut şartlarda, fonlamanın haftalık repoya geçirilmesinin ekim ayına sarkması ihtimalini daha güçlü görüyoruz. Bununla beraber, TCMB’nin toplantı boyunca talepte soğumanın belirginleştiğine dikkat çekmesi ve petroldeki artışa karşılık enflasyon beklentilerinde bir bozulma görmediklerini söylemesi, şartlar izin verdiğinde gevşeme eğilimlerini yansıtıyor. Bu nedenle, petrol fiyatlarında normalleşmeye (80 doların altına kalıcı şekilde gerilemeye) bağlı olarak, TCMB, fonlamasını haftalık repoya kaydırarak parasal gevşemeye ilişkin ilk adımı atacaktır” yorumunu öne çıkardı.

YIL SONU TAHMİNLERİ

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan analizde “Enflasyon tahminindeki yukarı yönlü revizyon; talep koşullarından ziyade ağırlıklı olarak küresel jeopolitik gerilimler, petrol/doğal gaz fiyatları, ithalat birim değerleri ve gıda arzındaki maliyet baskılarından kaynaklanıyor. Jeopolitik risklerin yatışması ve çekirdek göstergelerdeki iyileşmenin sürmesi halinde; ağustos sonu - eylül döneminde haftalık repo ihalelerine dönüş ile bir likidite normalleşmesi adımı atılabileceğini öngörüyoruz. Bu adım doğrudan bir faiz indiriminden ziyade fonlamanın politika faizine yakınlaşmasını sağlayacaktır” denildi.

Yılın son iki toplantısında (22 Ekim ve 10 Aralık) 100’er baz puanlık ölçülü indirim beklentisine de dikkat çeken Kuveyt Türk Yatırım, 2026 sonunda %35 politika faizi tahmini paylaştı.

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